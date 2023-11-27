Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bendera Palestina Berkibar saat Sholawat Kebangsaan di Jember

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |23:22 WIB
Bendera Palestina Berkibar saat Sholawat Kebangsaan di Jember
Bendera Palestina berkibar saat Sholawat Kebangsaan di Jember (Foto: Instagram Hary Tanoesoedibjo)
A
A
A

JEMBER – Bendera Palestina dikibarkan warga saat Sholawat Kebangsaan ‘Gema Quran dan Sholawat untuk Indonesia Sejahtera’ di Jember Edu Garden, Jawa Timur, Minggu 26 November 2023.

“Pada Sholawat Kebangsaan banyak bendera Palestina. Perdana Menteri Palestina HE Dr. Mohammad Shtayyeh adalah sahabat saya,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Senin (27/11/2023).

Hary Tanoe bersahabat dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Ibrahim Shtayyeh. Saat Mohammad Ibrahim Shtayyeh melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia tahun lalu, Hary Tanoe menjadi satu-satunya ketua umum partai politik yang bertemu dengannya.

“Saya memiliki hubungan dekat dan terjalin sejak lama dengan Perdana Menteri Palestina HE Dr. Mohammad Shtayyeh. Saya pernah ke Palestina, begitu pun sebaliknya. Saat Perdana Menteri Palestina Shtayyeh ke Indonesia Oktober 2022, saya merasa terhormat menjadi satu-satunya ketua umum partai yang ditemuinya,” sambung Hary Tanoe. 

Beberapa waktu lalu, Hary Tanoe juga bersilaturahmi dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alshun untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Partai Perindo dan MNC Peduli bagi rakyat Palestina senilai Rp1 miliar.

Partai Perindo memiliki concern yang sangat besar dengan apa yang terjadi di Palestina. “Harapannya, tentunya hubungan antara Indonesia bisa ditingkatkan dengan Palestina. Dalam berbagai hal, termasuk bantuan-bantuan yang relevan, sebagai bentuk nyata solidaritas bagi rakyat Palestina,” imbuh Hary Tanoe.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement