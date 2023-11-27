Bendera Palestina Berkibar saat Sholawat Kebangsaan di Jember

JEMBER – Bendera Palestina dikibarkan warga saat Sholawat Kebangsaan ‘Gema Quran dan Sholawat untuk Indonesia Sejahtera’ di Jember Edu Garden, Jawa Timur, Minggu 26 November 2023.

“Pada Sholawat Kebangsaan banyak bendera Palestina. Perdana Menteri Palestina HE Dr. Mohammad Shtayyeh adalah sahabat saya,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Senin (27/11/2023).

Hary Tanoe bersahabat dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Ibrahim Shtayyeh. Saat Mohammad Ibrahim Shtayyeh melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia tahun lalu, Hary Tanoe menjadi satu-satunya ketua umum partai politik yang bertemu dengannya.

“Saya memiliki hubungan dekat dan terjalin sejak lama dengan Perdana Menteri Palestina HE Dr. Mohammad Shtayyeh. Saya pernah ke Palestina, begitu pun sebaliknya. Saat Perdana Menteri Palestina Shtayyeh ke Indonesia Oktober 2022, saya merasa terhormat menjadi satu-satunya ketua umum partai yang ditemuinya,” sambung Hary Tanoe.

Beberapa waktu lalu, Hary Tanoe juga bersilaturahmi dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alshun untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Partai Perindo dan MNC Peduli bagi rakyat Palestina senilai Rp1 miliar.

Partai Perindo memiliki concern yang sangat besar dengan apa yang terjadi di Palestina. “Harapannya, tentunya hubungan antara Indonesia bisa ditingkatkan dengan Palestina. Dalam berbagai hal, termasuk bantuan-bantuan yang relevan, sebagai bentuk nyata solidaritas bagi rakyat Palestina,” imbuh Hary Tanoe.

