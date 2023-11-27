Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Mobil Muatan Gas Meledak di Sukabumi, Polisi: 2 Orang Tewas, 7 Terluka

Ilham Nugraha , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |21:29 WIB
Mobil Muatan Gas Meledak di Sukabumi, Polisi: 2 Orang Tewas, 7 Terluka
Mobil muatan gas meledak di Sukabumi, Jawa Barat (Foto: Ilham Nugraha)
A
A
A

SUKABUMI - Ledakan kendaraan pengangkut gas di ruas Jalan Sukabumi - Bogor, tepatnya Cibadak, Kabupaten Sukabumi menyebabkan korban jiwa.

Kapolsek Cibadak, Kompol Ridwan Ishak menjelaskan, kejadian yang terjadi sekira pukul 17.40 WIB tersebut diketahui akibat kebocoran tabung gas yang dibawanya. Seketika, ledakan besar pun terjadi.

"Ada 9 orang korban dalam peristiwa itu, dilaporkan 2 orang tewas dan 7 lainnya mengalami luka serius dan ringan," kata Kompol Ridwan Ishak.

Kompol Ridwan Ishak merinci, dua orang tewas berinisial HH warga Bojonggenteng Sukabumi dan OA warga Babakan Sukabumi. Sedangkan 7 mengalami luka serius dan ringan yaitu MN, SW, warga Bojonggenteng Sukabumi, DN warga Bojonggede Bogor, AA warga Bojongwaru Bogor, IA warga Cianjur, IH warga Purwakarta, dan ED warga Nagrak Sukabumi.

"Selain truk pengangkut gas, kecelakaan itu pun melibatkan beberapa kendaraan, termasuk mobil Avanza hitam dan Grand Vitara biru," terangnya.

Saat ini, barang bukti dan truk Isuzu yang menjadi penyebab kejadian masih berada di lokasi. "Kami dari pihak kepolisian melakukan pengamanan dan melaksanakan pengaturan arus lalublintas untuk terjaminnya situasi arus lalu lintas kondusif dan lancar," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188742/ledakan-puPb_large.jpg
Ibu ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187452/ledakan-zYQA_large.jpg
Pelaku Bom SMAN 72 Sudah Diperiksa, Polisi Dalami Motif Peledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187327/ledakan-xHlP_large.jpg
ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Ternyata Sudah Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186956/sman_72_jakarta-TUqx_large.jpg
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186474/sma_72_jakarta-SNnW_large.jpg
Kegiatan Belajar di SMAN 72 Berjalan Normal Imbas Ledakan, Korban Masih Dapat Pendampingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186450/kabid_humas_polda_metro_jaya-CoKS_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beranjak Pulih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement