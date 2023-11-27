Mobil Muatan Gas Meledak di Sukabumi, Polisi: 2 Orang Tewas, 7 Terluka

Mobil muatan gas meledak di Sukabumi, Jawa Barat (Foto: Ilham Nugraha)

SUKABUMI - Ledakan kendaraan pengangkut gas di ruas Jalan Sukabumi - Bogor, tepatnya Cibadak, Kabupaten Sukabumi menyebabkan korban jiwa.

Kapolsek Cibadak, Kompol Ridwan Ishak menjelaskan, kejadian yang terjadi sekira pukul 17.40 WIB tersebut diketahui akibat kebocoran tabung gas yang dibawanya. Seketika, ledakan besar pun terjadi.

"Ada 9 orang korban dalam peristiwa itu, dilaporkan 2 orang tewas dan 7 lainnya mengalami luka serius dan ringan," kata Kompol Ridwan Ishak.

Kompol Ridwan Ishak merinci, dua orang tewas berinisial HH warga Bojonggenteng Sukabumi dan OA warga Babakan Sukabumi. Sedangkan 7 mengalami luka serius dan ringan yaitu MN, SW, warga Bojonggenteng Sukabumi, DN warga Bojonggede Bogor, AA warga Bojongwaru Bogor, IA warga Cianjur, IH warga Purwakarta, dan ED warga Nagrak Sukabumi.

"Selain truk pengangkut gas, kecelakaan itu pun melibatkan beberapa kendaraan, termasuk mobil Avanza hitam dan Grand Vitara biru," terangnya.

Saat ini, barang bukti dan truk Isuzu yang menjadi penyebab kejadian masih berada di lokasi. "Kami dari pihak kepolisian melakukan pengamanan dan melaksanakan pengaturan arus lalublintas untuk terjaminnya situasi arus lalu lintas kondusif dan lancar," tuturnya.