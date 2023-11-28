Beri Pembekalan untuk Caleg, Perindo Kalsel: Untuk Hindari Pelanggaran Pemilu

Perindo Kalsel Beri Pembekalan ke Caleg/Foto: MNC Media

BANJARMASIN - DPW Partai Perindo Kalimantan Selatan memberikan pembekalan terhadap puluhan calon legislatif di Kalimantan Selatan.

Pembekalan tersebut dinilai penting khususnya untuk caleg baru untuk menghindari pelanggaran jelang Pemilu 2024.

Caleg yang hadir sangat antusias mendapat pembekalan. Caleg yang datang terdiri dari Caleg DPR RI Dapil Kalsel 2, Caleg DPRD provinsi hingga kabupaten kota.

“Mereka disiapkan untuk bertandem untuk memaksimalkan raihan suara terbanyak agar dapat meraih kursi di parlemen,” ujar Sekretaris DPW Perindo Kalsel, Mimin, dikutip, Selasa (28/11/2023).

Dikatakannya, pembekalan ini juga bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran pemilu khususnya caleg wajah baru yang akan bertarung di Pemilu 2024 nanti.