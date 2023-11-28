Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Beri Pembekalan untuk Caleg, Perindo Kalsel: Untuk Hindari Pelanggaran Pemilu

Suhardian , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:34 WIB
Beri Pembekalan untuk Caleg, Perindo Kalsel: Untuk Hindari Pelanggaran Pemilu
Perindo Kalsel Beri Pembekalan ke Caleg/Foto: MNC Media
A
A
A

BANJARMASIN - DPW Partai Perindo Kalimantan Selatan memberikan pembekalan terhadap puluhan calon legislatif di Kalimantan Selatan.

Pembekalan tersebut dinilai penting khususnya untuk caleg baru untuk menghindari pelanggaran jelang Pemilu 2024.

Caleg yang hadir sangat antusias mendapat pembekalan. Caleg yang datang terdiri dari Caleg DPR RI Dapil Kalsel 2, Caleg DPRD provinsi hingga kabupaten kota.

“Mereka disiapkan untuk bertandem untuk memaksimalkan raihan suara terbanyak agar dapat meraih kursi di parlemen,” ujar Sekretaris DPW Perindo Kalsel, Mimin, dikutip, Selasa (28/11/2023).

Dikatakannya, pembekalan ini juga bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran pemilu khususnya caleg wajah baru yang akan bertarung di Pemilu 2024 nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement