HOME NEWS INTERNATIONAL

Kenapa Israel Melanggar Gencatan Senjata? Ternyata Mau Kirim Rudal

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:33 WIB
Kenapa Israel Melanggar Gencatan Senjata? Ternyata Mau Kirim Rudal
Ilustrasi kenapa Israel melanggar gencatan senjata (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa Israel melanggar gencatan senjata terhadap Palestina menjadi salah pertanyaan yang membuat masyarakat dunia terheran.

Padahal Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyambut baik kesepakatan gencatan senjata sementara antara Israel dan kelompok militan Gaza Hamas pada Rabu kamarin. Sayang, Israel malah melanggarnya.

Lantas kenapa Israel melanggar gencatan senjata?

Melansir dari media Surat Kabar Asharq Al-Awsat, memaparkan bahwa berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang dicapai, negara Israel dan kumpulan organisasi Hamas sepakat untuk menghentikan pertempuran selama empat hari untuk memungkinkan pembebasan 50 sandera yang ditahan di Gaza sebagai ganti 150 warga Palestina yang dipenjara di Israel, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong tersebut.

Dengan kesepakatan itu membuat Israel berdalih boleh melakukan serangan dikarenakan perjanjian gencata senjata itu hanya untuk memberikan bantuan kemanusian. Tidak untuk mengurangi penyerangan ke Hamas.

Halaman:
1 2
      
