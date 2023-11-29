Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ingin Sejahterakan Kalbar, Caleg Perindo Jeanne Bernadine Ingin Perjuangkan Akses Listrik dan Internet

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:35 WIB
Ingin Sejahterakan Kalbar, Caleg Perindo Jeanne Bernadine Ingin Perjuangkan Akses Listrik dan Internet
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 435 desa di Kalimantan Barat belum dapat menikmati aliran listrik. Terhitung, Rasio Desa Berlistrik (RDB) PLN di Kalbar baru 79,72 persen.

Menanggapi ini, Caleg DPR RI Dapil Kalimantan Barat II Partai Perindo Jeanne Bernadine Tidajoh mengatakan, jika nantinya dia terpilih, salah satu yang akan diperjuangkan adalah akses pemerataan aliran listrik ke desa-desa yang berada di pelosok dapilnya.

"Kalau listrik sudah masuk, tolonglah Kominfo pasang BTS di sana. Biar ada internet masuk dan mereka bisa komunikasi," kata dia kata Jeanne dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, Rabu (29/11/2023).

Jeanne menjelaskan, masyarakat Desa Sibau misalnya, selama ini mereka hanya mengandalkan genset untuk penerangan. Bahkan, pada pukul 18.00 WIB, wilayah tersebut nyaris tidak ada penerangan.

"Itu engga cuma satu Desa aja. Di daerah-daerah tempat lain pemilihan saya juga Putusibau ke Sintang itu engga ada. Udah gelap jam 17.00 WIB, jam 18.00 WIB," jelasnya.

Meski infrastruktur jalan di lokasi terbilang sudah baik, namun, kata Jeanne, tidak didukung aliran listrik dan internet yang belum merata. Sehingga, untuk meningkatkan perekonomian di desa-desa tersebut, dinilainya cukup sulit.

"Jadi saya mau bawa perubahan di sana. Sesuai tagline Perindo kita sejahterakan rakyat yang ada di sana," pungkasnya.

Dilansir Antara, General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat (Kalbar), Wahyu Jatmiko, mengatakan RDB PLN di Kalbar pada Juli 2023, baru 79,72 persen, dari 2.145 total desa dan kelurahan yang ada di Kalbar. Sehingga, masih terdapat 435 desa atau dusun yang belum tersambung listrik PLN.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272//perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement