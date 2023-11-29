Ingin Sejahterakan Kalbar, Caleg Perindo Jeanne Bernadine Ingin Perjuangkan Akses Listrik dan Internet

JAKARTA - Sebanyak 435 desa di Kalimantan Barat belum dapat menikmati aliran listrik. Terhitung, Rasio Desa Berlistrik (RDB) PLN di Kalbar baru 79,72 persen.

Menanggapi ini, Caleg DPR RI Dapil Kalimantan Barat II Partai Perindo Jeanne Bernadine Tidajoh mengatakan, jika nantinya dia terpilih, salah satu yang akan diperjuangkan adalah akses pemerataan aliran listrik ke desa-desa yang berada di pelosok dapilnya.

"Kalau listrik sudah masuk, tolonglah Kominfo pasang BTS di sana. Biar ada internet masuk dan mereka bisa komunikasi," kata dia kata Jeanne dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, Rabu (29/11/2023).

Jeanne menjelaskan, masyarakat Desa Sibau misalnya, selama ini mereka hanya mengandalkan genset untuk penerangan. Bahkan, pada pukul 18.00 WIB, wilayah tersebut nyaris tidak ada penerangan.

BACA JUGA: Caleg Perindo Ungkap Akses Listrik dan Internet di Kalimantan Barat Belum Merata

"Itu engga cuma satu Desa aja. Di daerah-daerah tempat lain pemilihan saya juga Putusibau ke Sintang itu engga ada. Udah gelap jam 17.00 WIB, jam 18.00 WIB," jelasnya.

Meski infrastruktur jalan di lokasi terbilang sudah baik, namun, kata Jeanne, tidak didukung aliran listrik dan internet yang belum merata. Sehingga, untuk meningkatkan perekonomian di desa-desa tersebut, dinilainya cukup sulit.

"Jadi saya mau bawa perubahan di sana. Sesuai tagline Perindo kita sejahterakan rakyat yang ada di sana," pungkasnya.

Dilansir Antara, General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat (Kalbar), Wahyu Jatmiko, mengatakan RDB PLN di Kalbar pada Juli 2023, baru 79,72 persen, dari 2.145 total desa dan kelurahan yang ada di Kalbar. Sehingga, masih terdapat 435 desa atau dusun yang belum tersambung listrik PLN.