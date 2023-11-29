Hamas Undang Elon Musk Kunjungi Gaza, Lihat Kehancuran Akibat Pengeboman Israel

SEORANG pejabat senior Hamas mengundang miliarder Amerika Serikat (AS) Elon Musk pada Selasa, (28/11/2023) untuk mengunjungi jalur Gaza Palestina untuk melihat sejauh mana kerusakan yang disebabkan oleh pemboman Israel.

“Kami mengundang dia mengunjungi Gaza untuk melihat sejauh mana pembantaian dan kehancuran yang dilakukan terhadap rakyat Gaza, sesuai dengan standar objektivitas dan kredibilitas,” kata pejabat senior Hamas Osama Hamdan dalam konferensi pers di Beirut, sebagaimana dilansir Reuters.

Pada Senin, (27/11/2023) Elon Musk, tokoh media sosial yang diserang karena dukungannya terhadap postingan anti-Yahudi, mengunjungi lokasi serangan Hamas terhadap Israel dan menyatakan komitmennya untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk menghentikan penyebaran kebencian.

Musk memiliki platform media sosial X.

Komentar Hamdan muncul satu hari setelah gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas diperpanjang selama 48 jam.

“Dalam 50 hari, Israel menjatuhkan lebih dari 40.000 ton bahan peledak ke rumah warga Gaza yang tidak berdaya,” katanya. “Saya menyerukan kepada Presiden AS Biden untuk meninjau kembali hubungan AS dengan Israel dan berhenti memasok senjata kepada mereka.”