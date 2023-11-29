Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Sadis di Jambi, Korban Lehernya Nyaris Putus

Budi Utomo , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |02:01 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Sadis di Jambi, Korban Lehernya Nyaris Putus
Polisi menangkap pelaku pembunuhan sadis di Jambi (Foto: Budi Utomo)
A
A
A

TEBO - Tim Sultan Satreskrim Polres Tebo bersama personel Polsek Betara dan diback up Tim opsnal Polres Tanjung Jabung Barat, Jambi, berhasil menangkap pelaku pembunuhan Mukhlis, warga Perumahan Villa Sentosa, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo yang ditemukan tewas di kebunnya dengan kondisi leher nyaris putus.

Pelaku Zuhdi Adison (20) warga Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi, ditangkap pada Selasa (28/11/2023), setelah Tim Sultan dipimpin Kanit Pidum Satreskrim Polres Ipda William Simbolon, mendapatkan informasi keberadaan pelaku di rumah orangtuanya di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Terkait penangkapan pelaku Zuhdi Adison, Kapolres Tebo AKBP I Wayan Arta Ariawan, membenarkan atas penangkapan pelaku pembunuhan yang korbannya ditemukan anaknya bersimbah darah di dalam kebunnya di wilayah Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah.

"Ya, pelaku telah dibekuk oleh Tim Sultan yang dipimpin Kanit Pidum di wilayah Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjabbar saat sedang mengendarai motor keluar rumah," ujar Kapolres.

Wayan menjelaskan, pelaku melakukan pembunuhan karena sakit hati korban berkata kasar dan tidak pantas terhadapnya. Sehingga pelaku melihat korban sedang sarapan pagi di kebunnya langsung dihantam kayu tiga kali sampai korban tersungkur dan pingsan.

Pelaku yang masih kurang puas langsung mengambil parang dan menebas leher korban dari belakang hingga nyaris putus.

"Pelaku hanya sakit hati menghabiskan nyawa korban dengan sadis memukul hingga membacok leher korban sampai nyaris putus," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
