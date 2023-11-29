Siswa SMP Nekat Curi Tas Berisi Laptop dari Dalam Mobil

JAMBI - Seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Jambi nekat mencuri tas berisi laptop di dalam mobil di kawasan Sukarejo, Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Akibat perbuatannya, warga Kota Jambi tersebut ditangkap Unit Reskrim, Polsek Jambi Selatan di rumah temannya.

"Pelaku berinisial A (15). Pelaku nekat mencuri tas dari dalam mobil yang sedang terparkir, pada akhir pekan lalu," ujar Panit I Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Ipda Sadli, Rabu (29/11/2023).

Dia menerangkan, mulanya pelaku sedang berjalan di sekitar rumah korban. Kemudian, pelaku melihat ada satu mobil yang terparkir di rumah korban.

Tidak hanya itu, pelaku mengamati dalam mobil yang menggunakan kaca warna hitam. Ternyata di dalam mobil tersebut terdapat tas berwarna hitam.

Kemudian ada niat dari pelaku untuk mengambil barang dari dalam mobil tersebut.

Ternyata mobil tersebut tidak terkunci. Kemudian tas tersebut diambil oleh pelaku dan di dalam tas tersebut terdapat laptop.

"Sebelum melakukan aksinya, pelaku sudah mengamati mobil korban dan keadaan sekitar," katanya.

Selanjutnya, pelaku masuk ke dalam pagar rumah korban. Tanpa alat bantu, pelaku berhasil membuka pintu mobil yang ternyata tidak terkunci.

"Pelaku berhasil mengambil barang yang ada di dalam mobil korban, berupa tas berisi laptop dan casan di dalamnya," ujar Sadli.

Ia menerangkan, barang curiannya belum berhasil dijual pelaku. Tapi, sudah ada calon pembeli yang menawar dengan harga Rp600 ribu.

"Barang bukti curian masih belum sempat terjual pelaku, lantaran keburu berhasil diamankan petugas," tutur Sadeli.

Beruntung, rumah korban terdapat CCTV sehingga aksi korban terang benderang terlihat.

Bahkan, aksi remaja tersebut yang terekam CCTV di rumah korban menjadi viral di media sosial.

Korban yang mengalami kerugian tersebut, akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambi Selatan.