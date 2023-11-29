Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Siswa SMP Nekat Curi Tas Berisi Laptop dari Dalam Mobil

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |10:16 WIB
Siswa SMP Nekat Curi Tas Berisi Laptop dari Dalam Mobil
Siswa SMP curi tas berisi laptop dari dalam mobil. (tangkapan layar)
A
A
A

 

JAMBI - Seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Jambi nekat mencuri tas berisi laptop di dalam mobil di kawasan Sukarejo, Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Akibat perbuatannya, warga Kota Jambi tersebut ditangkap Unit Reskrim, Polsek Jambi Selatan di rumah temannya.

"Pelaku berinisial A (15). Pelaku nekat mencuri tas dari dalam mobil yang sedang terparkir, pada akhir pekan lalu," ujar Panit I Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Ipda Sadli, Rabu (29/11/2023).

Dia menerangkan, mulanya pelaku sedang berjalan di sekitar rumah korban. Kemudian, pelaku melihat ada satu mobil yang terparkir di rumah korban.

Tidak hanya itu, pelaku mengamati dalam mobil yang menggunakan kaca warna hitam. Ternyata di dalam mobil tersebut terdapat tas berwarna hitam.

Kemudian ada niat dari pelaku untuk mengambil barang dari dalam mobil tersebut.

Ternyata mobil tersebut tidak terkunci. Kemudian tas tersebut diambil oleh pelaku dan di dalam tas tersebut terdapat laptop.

"Sebelum melakukan aksinya, pelaku sudah mengamati mobil korban dan keadaan sekitar," katanya.

Selanjutnya, pelaku masuk ke dalam pagar rumah korban. Tanpa alat bantu, pelaku berhasil membuka pintu mobil yang ternyata tidak terkunci.

"Pelaku berhasil mengambil barang yang ada di dalam mobil korban, berupa tas berisi laptop dan casan di dalamnya," ujar Sadli.

Ia menerangkan, barang curiannya belum berhasil dijual pelaku. Tapi, sudah ada calon pembeli yang menawar dengan harga Rp600 ribu.

"Barang bukti curian masih belum sempat terjual pelaku, lantaran keburu berhasil diamankan petugas," tutur Sadeli.

Beruntung, rumah korban terdapat CCTV sehingga aksi korban terang benderang terlihat.

Bahkan, aksi remaja tersebut yang terekam CCTV di rumah korban menjadi viral di media sosial.

Korban yang mengalami kerugian tersebut, akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambi Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement