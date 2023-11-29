Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Gegara Sering Nonton Film Porno, Mahasiswa Ini Sering Tempelkan Kelamin ke Perempuan

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:44 WIB
Gegara Sering Nonton Film Porno, Mahasiswa Ini Sering Tempelkan Kelamin ke Perempuan
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SLEMAN - Seorang mahasiswa berinisial AY (25) asal Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman ini terpaksa harus berurusan dengan polisi. Mahasiswa ini terpaksa diamankan polisi karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap wisatawan di kawasan Malioboro

AY nekat menempelkan kemaluannya di pantat seorang wisatawan asal Jakarta ketika berdesakan menyaksikan pertunjukan kabaret di depan sebuah toko batik di kawasan Malioboro. Ternyata aksi yang dilakukan pelaku bukan hanya kali ini saja.

Kasubnit PPA Polresta Yogyakarta, Ipda Sri Devy menyatakan, penangkapan AY tersebut bermula ketika SR (48) perempuan asal Jakarta datang ke Mapolresta Yogyakwrta tanggal 25 November 2023 yang lalu. Perempuan ini melaporkan bahwa anaknya AS (17) menjadi korban pelecehan dari lelaki tak dikenal

"Kejadiannya Hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekira pukul 16.00 WIB," kata dia, Rabu (29/11/2023).

Peristiwa tersebut bermula ketika hari Sabtu, tanggal 25 November, sekira pukul 16.00 WIB, pelapor SR dan anaknya AS sedang menyaksikan pertunjukan cabaret di halaman depan salah satu toko batik di wilayah Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta.

Pada saat menyaksikan pertunjukan korban AS merasakan ada benda yang menempel di belakang pantatnya. Kemudian anak korban berbalik badan dan ada pelaku AY dengan posisi berdiri di belakang dengan resleting celana pelaku terbuka.

Halaman:
1 2
      
