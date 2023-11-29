Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Demo Mahasiswa di Yogyakarta: Demokrasi Seumur Jagung Dirusak Orang Haus Kekuasaan

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:04 WIB
Mahasiswa gelar mimbar kerakyatan (Foto: MPI)
YORYAKARTA - Puluhan mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus di Jateng-DIY melakukan aksi demonstrasi di depan monumen Serangan Umum 1 Maret, Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (29/11/2023).

Sembari membentangkan spanduk bertuliskan kritik mereka juga membawa jagung yang telah dikupas separuh.

Massa yang memakai pakaian berwarna hitam dengan tulisan Republik Rasa Kerajaan. Mereka berasal dari BEM UGM, UMY, UII, UPN, Utidar, Universitas Muhammadiyah Magelang dan berbagai universitas lainnya

Mereka memulai aksi sekitar pukul 16.45 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para mahasiswa berkumpul untuk menyuarakan kebingungan demokrasi yang terjadi saat ini.

Ketua BEM KM UGM Geilbran Muhammad Noor mengatakan mereka terpaksa turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka, keresahan rakyat Indonesia. Sebab demokrasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja karena dirusak oleh sekelompok orang yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan oligarki.

"Demokrasi yang baru seumur jagung ini telah dirusak oleh sejumlah orang yang haus kekuasaan," kata dia.

Mahkamah Konstutusi (MK), menurut para mahasiswa telah membuat keputusan yang kontroversial dan juga ada intervensi dari pihak luar. Di mana pada saat itu mereka hanya berasumsi dan hanya menduga jika memang ada intervensi dari luar.

