HOME NEWS JABAR

Cara Relawan Sahabat Sandi Dukung Program Kedaulatan Pangan Ganjar-Mahfud

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:20 WIB
Relawan Sahabat Sandi Adakan Pelatihan di Pangandaran/ist
PANGANDARAN - Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar bersama Sahabat Sandiaga Uno Dulur Galuh Babarengan Ganjar Pangandaran, diselenggarakan di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Pelatihan ini mengenalkan cara membuat kolam yang baik, termasuk aspek ukuran, sirkulasi air, dan pemilihan lokasi yang strategis.

"Alhamdulillah semua orang menyimak tentang materinya, mereka punya keinginan bagaimana mengembangkan tentang budidaya ikan," ujar Ketua Sahabat Sandiaga Uno Dulur Galuh Babarengan Ganjar Pangandaran, Kusnadi, Rabu (29/11/2023).

"Kita juga memberitahu cara membuat kolam yang baik menurut standar pembudidaya yang baik, disitu yang harus diperhatikan. Saya sudah sampaikan semuanya dan mereka memahami itu,"tambahnya.

Dia juga menyampaikan respons positif terhadap arahan Ganjar Pranowo selaku capres. Dukungan ini kata dia dianggap sebagai langkah positif menuju kemandirian ekonomi masyarakat.

Telusuri berita news lainnya
