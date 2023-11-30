250 Paket Sembako Murah Caleg Venna Melinda Diserbu Warga Tulungagung, Ludes Seketika

TULUNGAGUNG – Warga Kelurahan Ngunut Tulungagung, Jawa Timur begitu antusias menantre untuk mendapatkan paket sembako dalam bazar murah yang diadakan Caleg DPR RI dari Dapil VI Jawa Timur dari Partai Perindo, Venna Melinda.

Warga antusias datang ke bazar murah sehingga pantia yang hanya menyediakan 250 paket sembako tersebut harus menambah lagi. Adapun bazar murah diadakan di rumah Misyanto, salah satu caleg tandem Venna Melinda.

Acara yang diadakan jam 11 siang itu dihadiri ratusan warga masyarakat yang didominasi oleh ibu rumah tangga. Walaupun acara baru diadakan jam 11 siang, namun warga sudah menunggu kedatangan Venna Melinda sejak jam 10 pagi.

“Ada 250 paket sembako yang dibagikan. Dengan bazar murah sembako ini warga hanya membayar Rp35 ribu dan bisa mendapatkan beras lima kilogram, minyak goreng dan gula,” ucap Venna, Rabu (29/11/2023).

“Antusias warga sangat tinggi datang untuk mendapatkan sembako murah,” sambungnya.

Sementara itu Ketua DPD Perindo Tulungagung, Agus mengatakan bahwa acara ini diselenggarakan di rumah Misyanto, salah satu Caleg Dprd Kabupaten Tulungagung.