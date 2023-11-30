Ganjar-Mahfud MD Usung Program Guru Ngaji, Perindo: Wujud Penghormatan kepada Pendidik

JAKARTA - Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menilai, program unggulan kesejahteraan guru ngaji yang digagas pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD, merupakan wujud penghargaan sekaligus penghormatan terhadap profesi guru ngaji.

Untuk itu, Partai perindo mendukung penuh program tersebut untuk direalisasikan jika nantinya Ganjar-Mahfud menang dalam Pemilu 2024

"Program tersebut merupakan wujud penghargaan dan penghormatan terhadap profesi guru ngaji. Mereka telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menuntun dan mendidik umat manusia menjadi manusia berilmu dan beradab dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih," kata Abdul Khaliq kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Abdul Khaliq -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- menjelaskan, guru ngaji merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang selama ini digolongkan sebagai kelompok marjinal lantaran kurangnya perhatian negara.

Padahal, kontribusi dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara dalam mendidik dan mencerdaskan masyarakat sangatlah besar.

"Perhatian yang besar dari Ganjar-Mahfud terhadap guru ngaji perlu diwujudkan, untuk keberlangsungan keberlanjutan pengembangan literasi keagamaan dan pendidikan akhlak yang merupakan pondasi kehidupan dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan sekaligus sebagai pelajaran kebajikan di era digitalisasi yang sangat kompetitif ini," jelasnya.