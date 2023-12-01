Caleg Perindo Susaningtyas Kertopati Beri Pembekalan Rekruter, Saksi hingga Caleg di Magelang

MAGELANG - Ratusan kader Partai Perindo yang terdiri dari pengurus hingga caleg Partai Perindo Kabupaten Magelang antusias mendengarkan satu demi satu arahan dan pembekalan politik rekruter, saksi dan caleg. Arahan diberikan oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, Msi yang juga Caleg DPR RI Dapil VI dengan nomor urut 1, Kamis (30/11/2023).

Wanita yang akrab disapa Nuning itu mengatakan, kegiatan ini ingin menyamakan visi dan misi agar Partai Perindo dapat menang di Pemilu 2024.

“Saya hadir menyemangti dan menyampaikan pesan dari Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Hary Tanoesoedibjo yang mendukung teman-teman yang berjuang di Pemilu 2024. Kita bersama-sama berjuang agar Perindo menang, Ganjar-Mahfud menang,” ucap Susaningtyas Kertopati.

Susaningtyas Kertopati mengatakan, pembekalan tersebut sangat penting karena tak semua caleg memahami apa yang harus dilakukan dalam kontestasinya di Pemilu 2024.

“Pembekalan ini sangat penting, tidak semua caleg memahami apa yang dilakukan, kadang-kadang merasa nyaleg saja sudah cukup, tidak turun ke warga, tidak paham, jadi ini penting sekali, dengan pengalaman saya sebagai Anggota DPR RI 10 tahun, saya sampaikan bagaimana nyaleg yang benar,” sambungnya.

Sementara itu menurut Ridhoansyah Beni Tri Wiatno, Ketua Perindo Kab Magelang, pembekalan yang di akukan oleh Susaningtyas Kertopati ini sangatlah penting.