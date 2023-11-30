Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Atasi Kekeringan, Caleg Perindo Venna Melinda Salurkan Air Bersih ke Warga Kediri

Afnan Subagio , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |20:36 WIB
Atasi Kekeringan, Caleg Perindo Venna Melinda Salurkan Air Bersih ke Warga Kediri
Venna Melinda salurkan air bersih di Kediri/Foto: Afnan Subagio
A
A
A

 

KEDIRI - Kemarau berkepanjangan di wilayah Indonesia menyebabkan 400 kepala keluarga di Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, Kediri, Jawa Timur, mengalami krisis air bersih lantaran debit air dari mata air warga surut.

Menyikapi hal tersebut, Caleg Partai Perindo DPRD Jawa Timur Dapil 8, Kabupaten/Kota Kediri, Yekti Murih Wiyati bersama Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Blitar, Tulungagung, dan Kediri, Venna Melinda melakukan droping air bersih untuk kebutuhan warga.

Sumarmi, salah satu warga mengaku krisis air bersih sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir dan untuk kebutuhan air bersih sehari-hari hanya mengandalkan bantuan.

"Kering sejak tiga bulan. Sehari-hari hanya nunggu bantuan air bersih," kata Sumarmi, Kamis (30/11/2023).

Hal senada juga diungkapkan oleh Giarti, warga Sepawon yang mengaku kebutuhan air bersih untuk keluarganya minimal 5 jerigen. Dan akibat krisis air bersih tersebut, dirinya terpaksa mengatur untuk kebutuhan memasak dan mandi.

Sementara itu, Venna Melinda, Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, mengaku terharu karena melihat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, pasalnya air merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

"Melihat hal tersebut, Perindo langsung mengambil langkah cepat turun ke masyarakat untuk menyalurkan air bersih," ujar Venna Melinda.

Sementara itu, Didik Eko Prasetio, Ketua DPD Perindo, Kabupaten Kediri mengatakan, droping air bersih tersebut telah dilakukan selama dua minggu terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement