Atasi Kekeringan, Caleg Perindo Venna Melinda Salurkan Air Bersih ke Warga Kediri

KEDIRI - Kemarau berkepanjangan di wilayah Indonesia menyebabkan 400 kepala keluarga di Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, Kediri, Jawa Timur, mengalami krisis air bersih lantaran debit air dari mata air warga surut.

Menyikapi hal tersebut, Caleg Partai Perindo DPRD Jawa Timur Dapil 8, Kabupaten/Kota Kediri, Yekti Murih Wiyati bersama Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Blitar, Tulungagung, dan Kediri, Venna Melinda melakukan droping air bersih untuk kebutuhan warga.

Sumarmi, salah satu warga mengaku krisis air bersih sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir dan untuk kebutuhan air bersih sehari-hari hanya mengandalkan bantuan.

"Kering sejak tiga bulan. Sehari-hari hanya nunggu bantuan air bersih," kata Sumarmi, Kamis (30/11/2023).

Hal senada juga diungkapkan oleh Giarti, warga Sepawon yang mengaku kebutuhan air bersih untuk keluarganya minimal 5 jerigen. Dan akibat krisis air bersih tersebut, dirinya terpaksa mengatur untuk kebutuhan memasak dan mandi.

Sementara itu, Venna Melinda, Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, mengaku terharu karena melihat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, pasalnya air merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

"Melihat hal tersebut, Perindo langsung mengambil langkah cepat turun ke masyarakat untuk menyalurkan air bersih," ujar Venna Melinda.

Sementara itu, Didik Eko Prasetio, Ketua DPD Perindo, Kabupaten Kediri mengatakan, droping air bersih tersebut telah dilakukan selama dua minggu terakhir.