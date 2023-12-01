Advertisement
HOME NEWS NEWS

DPW Perindo Sumut Berikan Bantuan Ambulans ke Perindo Medan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |01:32 WIB
DPW Perindo Sumut Berikan Bantuan Ambulans ke Perindo Medan
Penyerahan bantuan ambulans. (Foto: Wahyudi Aulia)
MEDAN - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sumatera Utara memberikan bantuan mobil ambulans kepada DPD Partai Perindo Kota Medan. Bantuan ambulans secara pinjam pakai ini diharapkan dapat membantu DPD Perindo Kota Medan melayani permintaan masyarakat akan layanan ambulans yang cukup tinggi.

Penyerahan bantuan ambulans itu dilakukan langsung Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan kepada Ketua DPD Perindo Medan, Dolli Sinaga di halaman Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Kamis (30/11/2023).

Ikut mendampingi penyerahan itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Perindo Sumut yang juga caleg DPR-RI Perindo dari daerah pemilihan Sumatera Utara-I, Tengku Erry Nuradi.

Caleg Perindo Susaningtyas Kertopati Beri Pembekalan Rekruter, Saksi hingga Caleg di Magelang 

Rudi Zulham mengatakan pemberian bantuan ambulans ini merupakan wujud nyata kehadiran Partai Perindo sebagai partai politik yang terus memberikan perhatian kepada masyarakat.

Calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara nomor urut 1 dari daerah pemilihan Sumatera Utara-I (Medan-A) itu, menyebut Partai Perindo adalah partai yang memberikan aksi nyata kepada masyarakat. Aksi nyata itu sudah dilakukan bahkan sejak pertama kali Perindo didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo. Banyak program yang sudah diluncurkan mulai dari gerobak, bantuan pertanian, nelayan dan sebagainya.

"Tentunya sebagai ketua, sebagai pengurus, sebagai caleg, kita juga harus bersinergi sesuai dengan cita-cita dari DPP bagaimana partai ini bermanfaat di masyarakat. Kita harap bantuan ambulans ini dapat membantu masyarakat di Kota Medan," kata Rudi.

Sementara itu, Ketua Bapilu Perindo Sumut, Tengku Erry Nuradi, mengatakan bantuan ambulans ini bukan hanya diberikan di Medan. Mereka juga sudah memberikan bantuan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan.

"Kita juga sudah berikan bantuan ke Serdang Bedagai dan ini menyusul kita siapkan ke daerah-daerah lain. Kita juga berkoordinasi dengan anggota legislatif kita di daerah untuk ikut membantu menyediakan ambulans untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Erry yang merupakan Gubernur Sumatera Utara ke-17 itu.

Ketua DPD Perindo Medan, Dolli Sinaga, mengucapkan terima kasih atas bantuan ambulans ini. Ia mengaku selama ini cukup kewalahan memenuhi permintaan layanan ambulans dari masyarakat.

