Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tambah Layanan Ambulans Gratis untuk Warga Medan, Bukti Perindo Peduli Masyarakat

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |04:59 WIB
Tambah Layanan Ambulans Gratis untuk Warga Medan, Bukti Perindo Peduli Masyarakat
Penyerahan ambulans gratis. (Foto: Wahyudi Aulia)
A
A
A

MEDAN - Partai Perindo menambah layanan ambulans gratis untuk warga Kota Medan dan sekitarnya. Penambahan itu seiring dengan dioperasionalkannya ambulans bantuan dari DPW Perindo Sumatera Utara ke DPD Perindo Kota Medan.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Perindo Kota Medan, Dolli Sinaga, usai menerima bantuan ambulans tersebut di Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Kamis (30/11/2023).

"Iya ambulans ini nantinya akan kita operasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Baik itu sakit maupun meninggal dunia. Pelayanannya gratis, baik untuk BBM maupun sopirnya, selagi masih di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Tapi kalau ke luar kota yang jauh, BBM dan sopirnya ditanggung masyarakat yang membutuhkan, kalau ambulansnya tetap gratis," kata Dolli.

BACA JUGA:

DPW Perindo Sumut Berikan Bantuan Ambulans ke Perindo Medan 

Dolli mengatakan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan ambulans dapat menghubungi kantor sekretariat maupun para pengurus DPD Medan dan DPC Perindo se-Kota Medan.

"Selama ini kita banyak sekali menerima permintaan bantuan ambulans dari masyarakat. Dengan adanya bantuan ini, kita harap seluruh permintaan masyarakat dapat kita penuhi," pungkas Dolli.

Sementara itu Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan selama ini layanan ambulans gratis Perindo di Kota Medan, dilayani langsung oleh DPW Perindo Sumatera Utara. Kini dengan adanya ambulans bantuan ke Perindo Medan, diharapkan masyarakat dapat semakin merasakan arti kehadiran Partai Perindo di kehidupan mereka.

 BACA JUGA:

"Mudah-mudahan ini lah yang bisa dilihat oleh masyarakat, bahwa partai Perindo ini tentu merupakan partai yang bukan hanya berjanji tapi juga memberikan bukti kepada masyarakat," sebut Rudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement