Tambah Layanan Ambulans Gratis untuk Warga Medan, Bukti Perindo Peduli Masyarakat

MEDAN - Partai Perindo menambah layanan ambulans gratis untuk warga Kota Medan dan sekitarnya. Penambahan itu seiring dengan dioperasionalkannya ambulans bantuan dari DPW Perindo Sumatera Utara ke DPD Perindo Kota Medan.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Perindo Kota Medan, Dolli Sinaga, usai menerima bantuan ambulans tersebut di Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Kamis (30/11/2023).

"Iya ambulans ini nantinya akan kita operasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Baik itu sakit maupun meninggal dunia. Pelayanannya gratis, baik untuk BBM maupun sopirnya, selagi masih di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Tapi kalau ke luar kota yang jauh, BBM dan sopirnya ditanggung masyarakat yang membutuhkan, kalau ambulansnya tetap gratis," kata Dolli.

BACA JUGA:

DPW Perindo Sumut Berikan Bantuan Ambulans ke Perindo Medan

Dolli mengatakan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan ambulans dapat menghubungi kantor sekretariat maupun para pengurus DPD Medan dan DPC Perindo se-Kota Medan.

"Selama ini kita banyak sekali menerima permintaan bantuan ambulans dari masyarakat. Dengan adanya bantuan ini, kita harap seluruh permintaan masyarakat dapat kita penuhi," pungkas Dolli.

Sementara itu Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan selama ini layanan ambulans gratis Perindo di Kota Medan, dilayani langsung oleh DPW Perindo Sumatera Utara. Kini dengan adanya ambulans bantuan ke Perindo Medan, diharapkan masyarakat dapat semakin merasakan arti kehadiran Partai Perindo di kehidupan mereka.

BACA JUGA:

"Mudah-mudahan ini lah yang bisa dilihat oleh masyarakat, bahwa partai Perindo ini tentu merupakan partai yang bukan hanya berjanji tapi juga memberikan bukti kepada masyarakat," sebut Rudi.