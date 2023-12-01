Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pembekalan Saksi dan Caleg, Susaningtyas Samakan Visi Misi Raih Kemenangan Perindo

Puji Hartono , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |05:06 WIB
Pembekalan Saksi dan Caleg, Susaningtyas Samakan Visi Misi Raih Kemenangan Perindo
Susaningtyas Kertopati. (Foto: Puji Hartono)
A
A
A

MAGELANG – Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, Msi memberikan pembekalan politik untuk rekruter, saksi dan caleg Partai Perindo di Kabupaten Magelang, Kamis (30/11/2023). Agenda tersebut menyamakan visi dan misi agar Partai Perindo dapat menang di Pemilu 2024.

Susaningtyas yang juga Caleg DPR RI Jawa Tengah Dapil VI dengan nomor urut 1 itu mengatakan, pembekalan tersebut sangat penting karena tak semua caleg memahami apa yang harus dilakukan dalam kontestasinya di Pemilu 2024.

Ratusan kader Partai Perindo yang terdiri dari pengurus hingga caleg Partai Perindo Kabupaten Magelang antusias mendengarkan satu demi satu arahan dari Susaningtyas.

BACA JUGA:

Tambah Layanan Ambulans Gratis untuk Warga Medan, Bukti Perindo Peduli Masyarakat 

“Pembekalan ini sangat penting, tidak semua caleg memahami apa yang dilakukan, kadang-kadang merasa nyaleg saja sudah cukup, tidak turun ke warga, tidak paham, jadi ini penting sekali, dengan pengalaman saya sebagai Anggota DPR RI 10 tahun, saya sampaikan bagaimana nyaleg yang benar,” ucapnya.

“Saya hadir menyemangati dan menyampaikan pesan dari Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Hary Tanoesoedibjo yang mendukung teman-teman yang berjuang di Pemilu 2024. Kita bersama-sama berjuang agar Perindo menang, Ganjar-Mahfud menang,” sambungnya.

 BACA JUGA:

Sementara itu menurut Ridhoansyah Beni Tri Wiatno, Ketua Perindo Kab Magelang, pembekalan yang dilakukan oleh Susaningtyas Kertopati ini sangatlah penting.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement