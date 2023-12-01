Serahkan Santunan Kecelakaan KTA Perindo, Caleg Venna Melinda Ingatkan Pentingnya Asuransi

TULUNGAGUNG - Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Timur dari Partai Perindo, Venna Melinda mendatangi rumah Siska, warga jalan Yos Sudarso No 46, Kecamatan Tamanan Tulungagung. Siska merupakan anggota Perindo pemegang asuransi yang mengalami kecelakaan karena sepeda motornya ditabrak oleh anak sekolah.

Venna mendatangi rumah korban kecelakaan dengan membawa buah-buahan serta asuransi senilai Rp300 ribu. Beruntung, kecelakaan yang dialami oleh siska tidak parah, hanya mengalami memar di beberapa bagian tubuh, namun tidak serius.

Kedatangan Venna ke rumah Siska ini untuk memeberikan santunan bagi pemegang KTA Asuransi Perindo.