INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Venna Melinda Serahkan Santunan Warga Korban Kecelakaan di Tulungagung

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |06:29 WIB
Venna Melinda Serahkan Santunan Warga Korban Kecelakaan di Tulungagung
Caleg Perindo, Venna Melinda serahkan santunan KTA Berasuransi. (Foto: Anang Agus Faisal)
TULUNGAGUNG - Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Timur dari Partai Perindo, Venna Melinda melalukan kunjungan kepada pemilik KTA Asuransi Perindo untuk memberikan santunan kecelakaan. Venna mendatangi rumah korban kecelakaan dengan membawa buah-buahan serta asuransi senilai Rp300 ribu.

Venna mendatangi rumah Siska, warga jalan Yos Sudarso No 46, Kecamatan Tamanan, Tulungagung. Siska merupakan anggota Perindo pemegang asuransi yang mengalami kecelakaan karena sepeda motornya ditabrak oleh anak sekolah.

Beruntung, kecelakaan yang dialami oleh siska tidak parah, hanya mengalami memar di beberapa bagian tubuh, namun tidak serius.

Halaman:
1 2
      
