Senam Sehat Bareng Caleg Perindo Venna Melinda, Warga Kediri Sampaikan Harapan Ini

KEDIRI – Burhanudin salah satu pedagang kaki lima yang hadir dalam senam sehat bersama Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Venna Melinda, mengaku Partai Perindo merupakan partai yang peduli pedagang kecil. Sehingga dalam kesempatan tersebut, Bahrudin yang hadir bersama temannya sesama pedagang kaki lima meminta agar perindo memberikan bantuan gerobak.

Hal senada juga diungkapkan oleh Khoirunnisa yang berharap pendidikan digratiskan dan UMKM dapat berkembang.

“Partai perindo merupakan partai yang memasyarakat,” ujarnya, Kamis (30/11/2023).

Partai Perindo menggelar kampanye dan senam bersama di Lapangan Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Acara tersebut dihadiri ratusan pesenam dan puluhan pedagang kaki lima. Selin Venna Melinda, juga hadir Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8, Yekti Murih Wiyati dan Ketua DPD Perindo Kabupaten Kediri Didik Eko.

Venna Melinda mengatakan, dalam kesempatan tersebut dirinya mendapatkan sejumlah aspirasi dari masyarakat seperti keinginan murahnya harga sembako, urahnya biaya Pendidikan serta program-program yang mendukung peningkatan UMKM.