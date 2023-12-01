Caleg Perindo Venna Melinda Senam Bareng Warga Kediri, Serap Aspirasi Masyarakat

KEDIRI - Memasuki hari ketiga masa kampanye, Partai Perindo menggelar kampanye dan senam bersama di Lapangan Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (30/11/2023).

Dengan dihadiri ratusan pesenam dan puluhan pedagang kaki lima, Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Venna Melinda bersama Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8, Yekti Murih Wiyati dan Ketua DPD Perindo Kabupaten Kediri Didik Eko menyampaikan sejumlah program-program unggulan yang dimiliki Partai Perindo yang pro rakyat, seperti pengembangan UMKM dan pembagian gerobak Perindo.

Venna Melinda mengatakan, dalam kesempatan tersebut dirinya mendapatkan sejumlah aspirasi dari masyarakat seperti keinginan murahnya harga sembako, urahnya biaya Pendidikan serta program-program yang mendukung peningkatan UMKM.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga mendengarkan langsung keluhan dan curhatan masyarakat serta menyampaikan sejumlah program dari partai perindo.

“Sseperti penciptaan lapangan pekerjaan serta partai yang peduli terhadap rakyat kecil, salah satunya pemberian gerobak Perindo yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Sehingga kesejahteraan mereka pun meningkat, seperti semboyan Partai Perindo menuju Indonesia sejahtera,” kata dia.

Sementara itu, Burhanudin salah satu pedagang kaki lima yang hadir mengaku Partai Perindo merupakan partai yang peduli pedagang kecil. Sehingga dalam kesempatan tersebut, Bahrudin yang hadir bersama temannya sesama pedagang kaki lima meminta agar perindo memberikan bantuan gerobak.