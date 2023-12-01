Perindo Targetkan Dapat Puluhan Donor Darah, Bantu Ringankan Beban PMI

MAGELANG – Ketua Partai Perindo Kota Magelang Rulis Ariyati mengatakan, pihaknya menargetkan puluhan lebih warga ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah di kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Kamis (30/11/2023).

“Kita targetkan 50 orang pendonor darah,” ucap Rulis.

Tampak warga sekitar hingga para driver ojek online silih berganti menyumbangkan darah mereka untuk warga yang membutuhkan melalui PMI Kota Magelang.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, Msi yang juga Caleg DPR RI Jawa Tengah Dapil VI dengan nomor urut 1 ini mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk nyata Partai Perindo hadir di tengah masyarakat dan ingin membantu warga yang membutuhkan donor darah.

“Donor darah itu kegiatan positif, selain untuk kesehatan juga untuk sosial, kita dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan darah,” ucapnya.

Susaningtyas menambahkan, setiap harinya ada ratusan orang yang membutuhkan donor darah. Kegiatan tersebut jadi bukti Perindo hadir di tengah masyarakat untuk memberikan bantuan.