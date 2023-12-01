Bantu Sesama, Partai Perindo Gelar Donor Darah di Kota Magelang

MAGELANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, Msi menggelar kegiatan donor darah di Kota Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini di lakukan untuk mengajak warga hidup sehat, selian juga menujukkan bahwa Partai Perindo peduli terhadap kesehatan warga khususnya yang membutuhkan bantuan darah yang disalurkan melalui PMI.

Acara yang diadakan Susaningtyas yang merupakan Caleg DPR RI Jawa Tengah Dapil VI dengan nomor urut 1 itu berlokasi di kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.

Tampak warga sekitar hingga para driver ojek online silih berganti menyumbangkan darah mereka untuk warga yang membutuhkan melalui PMI Kota Magelang.

Susaningtyas mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk nyata Partai Perindo hadir di tengah masyarakat dan ingin membantu warga yang membutuhkan donor darah.

“Donor darah itu kegiatan positif, selain untuk kesehatan juga untuk sosial, kita dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan darah,” ucap Susaningtyas, Kamis (30/11/2023).

Susaningtyas menambahkan, setiap harinya ada ratusan orang yang membutuhkan donor darah. Kegiatan tersebut jadi bukti Perindo hadir di tengah masyarakat untuk memberikan bantuan.