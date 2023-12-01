Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jet Israel Jatuhkan Selebaran di Khan Younis: Anda Telah Diperingatkan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:04 WIB
Jet Israel Jatuhkan Selebaran di Khan Younis: Anda Telah Diperingatkan
Jet Israel jatuhkan selebaran di Khan Younis peringatkan soal perang (Foto: BBC)
A
A
A

GAZA - Jet Israel menjatuhkan selebaran di wilayah timur dan utara kota Khan Younis. Untuk pertama kalinya, mereka menyertakan kode QR yang menghubungkan ke peta Jalur Gaza, yang dipecah menjadi ratusan blok terpisah dengan nomor yang ditetapkan padanya.

Dalam sebuah pernyataan, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan peta tersebut dirancang untuk memungkinkan penduduk Gaza menyesuaikan diri dan memahami instruksi, dan untuk mengungsi dari tempat tertentu demi keselamatan mereka jika diperlukan. Pendekatan baru ini menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Selebaran pagi ini tampaknya tidak mengacu pada blok mana pun yang diberi nomor. Sebuah pesan dalam bahasa Arab hanya memberitahu penduduk di empat wilayah yang disebutkan (tetapi tidak diberi nomor) untuk “segera mengungsi dan pergi ke tempat perlindungan di Rafah.”

Kalimat itu diakhiri dengan kata-kata: "Anda telah diperingatkan."

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Anthony Blinken memperingatkan Israel bahwa dimulainya kembali operasi militer di Gaza harus dilakukan dengan cara yang sangat berbeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement