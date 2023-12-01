Jet Israel Jatuhkan Selebaran di Khan Younis: Anda Telah Diperingatkan

GAZA - Jet Israel menjatuhkan selebaran di wilayah timur dan utara kota Khan Younis. Untuk pertama kalinya, mereka menyertakan kode QR yang menghubungkan ke peta Jalur Gaza, yang dipecah menjadi ratusan blok terpisah dengan nomor yang ditetapkan padanya.

Dalam sebuah pernyataan, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan peta tersebut dirancang untuk memungkinkan penduduk Gaza menyesuaikan diri dan memahami instruksi, dan untuk mengungsi dari tempat tertentu demi keselamatan mereka jika diperlukan. Pendekatan baru ini menimbulkan sejumlah pertanyaan.

BACA JUGA: Hamas Yakin Israel Melanggar Gencatan Senjata dengan Memblokir Pasokan Bahan Bakar ke Gaza Utara

Selebaran pagi ini tampaknya tidak mengacu pada blok mana pun yang diberi nomor. Sebuah pesan dalam bahasa Arab hanya memberitahu penduduk di empat wilayah yang disebutkan (tetapi tidak diberi nomor) untuk “segera mengungsi dan pergi ke tempat perlindungan di Rafah.”

Kalimat itu diakhiri dengan kata-kata: "Anda telah diperingatkan."

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Anthony Blinken memperingatkan Israel bahwa dimulainya kembali operasi militer di Gaza harus dilakukan dengan cara yang sangat berbeda.