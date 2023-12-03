Puluhan Warga Rawa Buaya Jakbar Senam Sehat Bareng Caleg Perindo Dina Masyusin

JAKARTA - Puluhan warga Jalan Suka Menanti RT07/RW11, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat mengikuti senam sehat bersama Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Minggu (3/12/2023).

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Barat, Dina Masyusin mengajak warga untuk mengikuti senam sehat sesuai dengan program pemerintah untuk mengajak warga hidup sehat

"Hari ini kita Partai Perindo mengajar warga di Cengkareng untuk senam sehat bersama seperti yang diimbau masyarakat bahwa kesehatan itu sangat penting," ujar Dina.

Ia menjelaskan pihaknya akan semakin banyak melaksanakan berbagai kegiatan bersama masyarakat untuk menyerap aspirasi rakyat.

"Kami melakukan kegiatan ini setiap hari Minggu, karena kemarin belum masa kampanye. Hari baru masuk kampanye akan kita lakukan lebih luas," kata dia.

Memahami kebutuhan rakyat kata Dina sangat penting karena rakyat tidak ingin hanya sekadar gimmick pencitraan melainkan hasil kerja nyata.

"Kalau target pemenangan di wilayah Cengkareng ini targetnya 20 persen dari 600 DPT. Basis konstituen, generasi milenial ingin ada kerja nyata.

Mereka meminta ada pelatihan kepada pedagang dan UMKM," jelasnya.

Ia berharap masyarakat dapat memberikan amanah bagi dirinya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat di DPRD DKI Jakarta.

"Kami mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilih tentunya kami dari Partai Perindo mengajak masyarakat untuk pola hidup sehat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Sementara itu, Dimin selaku Ketua RT07/RW11, Kelurahan Rawabuaya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Caleg Partai Perindo mengajak masyarakat untuk hidup sehat.

"Oh senang sekali itu bagian dari program pemerintah untuk mengajak masyarakat olahraga. Moto kami harus menjadi warga cerdas, sehat, dan berkah," kata Dimin.

Sebagaimana diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bernomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.