HOME NEWS NASIONAL

Cerita Lucu Orang Madura Melaut, Ikannya Lari ke Australia

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |05:05 WIB
Cerita Lucu Orang Madura Melaut, Ikannya Lari ke Australia
Ilustrasi (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Saat Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa, mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat 29 September 2023 terjadi sebuah peristiwa yang mengundang gelak tawa.

Serombongan pengurus PWNU NTT menyambutnya, dan kejadian kocak terjadi ketika ada seseorang yang dengan penuh antusias mencium tangan bolak-balik. Kiai Zulfa pun menduga bahwa orang tersebut mungkin berasal dari Madura.

"Orang Madura itu jangan tanya soal sopan santunnya. Kalau ketemu kiai pasti cium tangan. Maka tadi saya pikir ini yang mencium tangan ke saya ini jangan-jangan tadi orang Madura,” kata Kiai Zulfa dikutip dari Nu online, Minggu (3/12/2023).

Kiai Zulfa, tokoh asal Banten, kemudian berbagi cerita menarik tentang reputasi orang Madura yang terkenal hingga ke Negeri Kanguru, Australia. Saat berada di Sydney, dia mendengar cerita unik yang melibatkan "ikan orang Madura".

“Jadi, orang Madura ini nyari ikan yang masuk perairan Australia. Kemudian, ia ditangkap oleh polisi perairan Australia,” tutur Kiai Zulfa.

Halaman:
1 2
      
