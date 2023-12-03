Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,7 Guncang Bima NTB, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |08:53 WIB
Gempa M4,7 Guncang Bima NTB, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,7 mengguncang Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 3 Desember 2023, pukul 08.16 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 59 km tenggara Kota Bima pada koordinat 8.99 Lintang Selatan – 118.81 Bujur Timur.

BACA JUGA:

Gempa M7,5 Guncang Sangihe Sulut, BMKG Ingatkan Masyarakat Tetap Tenang 

“Gempa Mag:4.7, 03-Dec-2023 08:16:28 WIB, Lok:8.99LS, 118.81BT (59 km Tenggara KOTA-BIMA-NTB), Kedlmn:63 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BACA JUGA:

Gempa M5,0 Guncang Mukomuko, Begini Hasil Analisis BMKG 

BMKG belum bisa memastikan dampak gempa mengingat informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gempa sangihe BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189836/gempa-wfQj_large.jpg
Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403/gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188666/gempa-vZ39_large.jpg
Gempa M7,5 Guncang Jepang, BMKG: Tak Potensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188347/gempa-rdkB_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188327/gempa-Mlef_large.jpg
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement