Gempa M4,7 Guncang Bima NTB, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,7 mengguncang Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 3 Desember 2023, pukul 08.16 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 59 km tenggara Kota Bima pada koordinat 8.99 Lintang Selatan – 118.81 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.7, 03-Dec-2023 08:16:28 WIB, Lok:8.99LS, 118.81BT (59 km Tenggara KOTA-BIMA-NTB), Kedlmn:63 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG belum bisa memastikan dampak gempa mengingat informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)