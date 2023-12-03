Gempa M7,5 Guncang Sangihe Sulut, BMKG Ingatkan Masyarakat Tetap Tenang

JAKARTA - Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menjelaskan hasil analisis gempa tektonik yang sempat mengguncang Pulau Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut) dengan magnitudo 7,5 pada Sabtu (2/12/2023) malam.

Adapun episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,53° LU ; 126,59° BT, atau tepatnya berlokasi di laut 420 km Barat Laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 56 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu aktivitas Subduksi Lempeng Laut Filipina ke bawah Pulau Mindanao, Filipina. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," kata Daryono dalam keterangannya.

Daryono menambahkan bahwa gempa bumi berdampak dengan skala III MMI di Naha, Sulut. Ia memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

"Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Naha, Sulawesi Utara dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ujarnya.