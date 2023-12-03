Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hadiri Konsolidasi Relawan dan Kader, Ganjar Sampaikan Dua Poin Penting

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |13:10 WIB
Hadiri Konsolidasi Relawan dan Kader, Ganjar Sampaikan Dua Poin Penting
Ganjar Pranowo di Lombok. (Foto: MPI)
A
A
A

LOMBOK - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menghadiri Konsolidasi Kader dan Relawan Ganjar Pranowo – Mahfud MD Nusa Tenggara Barat (NTB), di Grand Legi Hotel, Kota Mataram, NTB, Minggu (3/12/23). Dirinya menyampaikan dua poin penting untuk menghadapi pesta demokrasi kali ini.

Dia menekankan, pentingnya edukasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu serta menjaring aspirasi-aspirasi di tingkat akar rumput.

 BACA JUGA:

Menurut Ganjar, edukasi terkait teknis pemilu kepada masyarakat, khususnya milenial dan Gen Z penting dilakukan. Sebab, suara mereka mendominasi sebagai pemilih pada pemilu 2024.

"Partai-partai, caleg-caleg tadi kumpul kami berikan dua hal yang pertama jangan lengah pada teknis pemilu karena masyarakat butuh pelatihan untuk bisa mencoblos, ini saya ingatkan pada kawan-kawan karena di beberapa titik mereka ada pemilih pemula dan kemudian besok itu kertasnya cukup banyak, ini saya ingatkan teknis Pemilu," kata Ganjar.

BACA JUGA:

Pedagang Kacang Rebus di Mataram Terharu Dagangannya Diborong Ganjar Pranowo 

Capres nomor urut 3 itu, mengingatkan kepada elemen pendukung serta para caleg untuk meningkatkan konsolidasi akar rumput secara humanis menjaring problematika yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Dia juga mengajak seluruh relawan untuk bersama majukan Indonesia dari berbagai sektor serta mewujudkan demokrasi yang baik dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Yang kedua, ada berkaitan tentang substansi terkait program ada dua hal, satu program visi misi dari capres cawapres Ganjar Mahfud sudah ada, tinggal dijelaskan. Namun demikian seringkali muncul problem-problem lokal yang musti diakomodasi maka saya mintakan kawan-kawan untuk mendengarkan suara rakyat," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement