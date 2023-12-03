Hadiri Konsolidasi Relawan dan Kader, Ganjar Sampaikan Dua Poin Penting

LOMBOK - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menghadiri Konsolidasi Kader dan Relawan Ganjar Pranowo – Mahfud MD Nusa Tenggara Barat (NTB), di Grand Legi Hotel, Kota Mataram, NTB, Minggu (3/12/23). Dirinya menyampaikan dua poin penting untuk menghadapi pesta demokrasi kali ini.

Dia menekankan, pentingnya edukasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu serta menjaring aspirasi-aspirasi di tingkat akar rumput.

Menurut Ganjar, edukasi terkait teknis pemilu kepada masyarakat, khususnya milenial dan Gen Z penting dilakukan. Sebab, suara mereka mendominasi sebagai pemilih pada pemilu 2024.

"Partai-partai, caleg-caleg tadi kumpul kami berikan dua hal yang pertama jangan lengah pada teknis pemilu karena masyarakat butuh pelatihan untuk bisa mencoblos, ini saya ingatkan pada kawan-kawan karena di beberapa titik mereka ada pemilih pemula dan kemudian besok itu kertasnya cukup banyak, ini saya ingatkan teknis Pemilu," kata Ganjar.

Capres nomor urut 3 itu, mengingatkan kepada elemen pendukung serta para caleg untuk meningkatkan konsolidasi akar rumput secara humanis menjaring problematika yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Dia juga mengajak seluruh relawan untuk bersama majukan Indonesia dari berbagai sektor serta mewujudkan demokrasi yang baik dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Yang kedua, ada berkaitan tentang substansi terkait program ada dua hal, satu program visi misi dari capres cawapres Ganjar Mahfud sudah ada, tinggal dijelaskan. Namun demikian seringkali muncul problem-problem lokal yang musti diakomodasi maka saya mintakan kawan-kawan untuk mendengarkan suara rakyat," sambungnya.