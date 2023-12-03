Senang Warga Dukung Pemberantasan Korupsi, Ganjar: KPK Mesti Dikuatkan, Sistem Diperbaiki

KENDARI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, senang menampung aspirasi dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Aspirasi tersebut dilayangkan tokoh agama dan masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Saya senang sekali karena suaranya lantang. Di Kendari ini disuarakan. 'Pak, hajar korupsi.' Cocok, saya bilang gitu," kata Ganjar usai pertemuan di Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Namun, Ganjar merasa perlu adanya penguatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di sisi lain, Capres yang diusung Partai Perindo ini merasa perlu adanya perbaikan sistem.

"Itu artinya KPK mesti dikuatkan. Itu artinya sistem mesti diperbaiki. Itu artinya kontrol masyarakat berjalan," tutur Ganjar.

Dengan begitu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun merasa, investasi akan masuk seiring adanya kepastian hukum.

"Kalau ini terjadi, betul kata bapak itu tadi, kalau korupsi kita hajar semuanya, investasi masuk senang, dan daerah akan tumbuh. Begitu kira-kira. Saya senang sekali," tutur Ganjar.

(Erha Aprili Ramadhoni)