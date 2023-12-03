Momen Ribuan Warga Hadiri Sholawat Persatuan Indonesia di GOR Sidoarjo

JAKARTA - Ribuan warga datang dan hadiri sholawat Persatuan Indonesia yang digelar MNC Media di Parkir Timur Gor Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu malam (2/12/1023).

Tidak hanya warga Sidoarjo, sejumlah warga luar Sidoarjo juga hadir dalam kegiatan yang baru pertama digelar itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kegiatan ini juga dihadiri calon wakil presiden (cawapres) yang diusung partai Perindo Mahfud MD. Selain itu, juga hadir Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo juga tokoh Nahdlatul Ulama KH. Said Aqil Siradj. Dihadiri juga calon legislatif dari Perindo lainnya.