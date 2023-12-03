Mahfud MD Ingin Kenalkan Nilai Keislaman Indonesia yang Damai ke Luar Negeri

SIDOARJO - Calon wakil presiden Partai Perindo, Mahfud MD ingin mengenalkan nilai keislaman Indonesia yang damai ke luar negeri. Pria berusia 66 tahun itu membutuhkan kerja sama sejumlah pihak lain untuk mewujudkan hal itu melalui jalur-jalur diplomasi.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam kunjungan ke acara selawat persatuan Indonesia. Acara itu digelar di lapangan parkir timur Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (2/12/2023).

"Kami ingin mengenalkan Islam yang damai melalui diplomasi-diplomasi," ujar Mahfud.