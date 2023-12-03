Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahfud MD Ingin Kenalkan Nilai Keislaman Indonesia yang Damai ke Luar Negeri

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |09:25 WIB
Mahfud MD Ingin Kenalkan Nilai Keislaman Indonesia yang Damai ke Luar Negeri
Mahfud MD di acara Sholawat Persatuan Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

SIDOARJO - Calon wakil presiden Partai Perindo, Mahfud MD ingin mengenalkan nilai keislaman Indonesia yang damai ke luar negeri. Pria berusia 66 tahun itu membutuhkan kerja sama sejumlah pihak lain untuk mewujudkan hal itu melalui jalur-jalur diplomasi.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam kunjungan ke acara selawat persatuan Indonesia. Acara itu digelar di lapangan parkir timur Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (2/12/2023).

 BACA JUGA:

"Kami ingin mengenalkan Islam yang damai melalui diplomasi-diplomasi," ujar Mahfud.

Halaman: 1 2
1 2
      
