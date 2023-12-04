Bagikan 50 Ton Pupuk ke Petani, Syafril Nasution: Respons Program Kerja-Ganjar-Mahfud

SEMARANG – Aksi nyata peduli rakyat kecil ditunjukan oleh Calon Legislatif (Caleg) Partai Perindo untuk DPR RI, Syafril Nasution. Dia kembali membagikan bantuan pupuk kepada para petani yang tinggal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Bantuan tahap kedua ini sebanyak 50 ton pupuk. Syafril Nasution menjelaskan, distribusi bantuan pupuk ini telah dibagikan ke sejumlah desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

“Di antaranya untuk para petani di Desa Kedungringin dan Desa Cukilan di Kecamatan Suruh; Desa Rejosari dan Desa Plumutan di Kecamatan Bancak; Desa Ujung-ujung di Kecamatan Pabelan; dan Desa Tuntang di Kecamatan Tuntang," kata Syafril Nasution.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo ini memberi perhatian besar kepada para petani agar bisa meningkatkan produktivitas untuk mendukung stok pangan nasional.

Menurutnya, pembagian pupuk ke petani ini merespons program kerja Ganjar-Mahfud untuk Indonesia lebih baik.

“Hari ini kita membagikan tahap kedua, yang pertama 20 ton, yang kedua adalah 30 ton. Kita berikan pupuk kepada para petani. Ini adalah merespons program kerja dari Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam gerak cepat Indonesia lebih baik," kata Syaril Nasution.

Bantuan pupuk ini, lanjut dia, merupakan respons kepada para petani yang di sini rata-rata mengatakan mereka punya uang tapi tidak punya pupuk, atau mengalami kesulitan mendapatkan pupuk.

"Pupuk bisa kita salurkan lebih cepat sehingga petani sudah mulai menikmati hasilnya. Ini adalah bagian dari program pertama yang kita berikan pada bulan Agustus 2023 yang lalu," tegas Syafril.

Selain melihat langsung lahan pertanian yang telah memasuki musim tanam padi, Syafril Nasution juga berdialog dengan para petani.