Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Syafril Nasution Bagikan 50 Ton Pupuk ke Petani di Semarang

Taufik Budi , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |12:00 WIB
Caleg Perindo Syafril Nasution Bagikan 50 Ton Pupuk ke Petani di Semarang
Caleg Perindo Bagikan 50 Ton Pupuk/Foto: Okezone
A
A
A

SEMARANG - Calon Legislatif (Caleg) Partai Perindo untuk DPR RI, Syafril Nasution membagikan 50 ton pupuk kepada para petani yang tinggal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Syafril Nasution memberi perhatian besar kepada para petani agar bisa meningkatkan produktivitas untuk mendukung stok pangan nasional.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo ini rajin bertemu para petani untuk mengetahui kondisi riil di masyarakat. Selain melihat langsung lahan pertanian yang telah memasuki musim tanam padi, Syafril Nasution juga berdialog dengan para petani.

Para petani kata dia, mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Sehingga mengancam pertumbuhan tanaman padi. Menjawab keluhan tersebut, Syafril Nasution menggelontorkan bantuan pupuk nonsubsidi hingga 50 ton.

Syafril Nasution menjelaskan, distribusi pupuk yang dibagikannya untuk petani, saat ini telah memasuki tahap kedua.

“Di antaranya untuk para petani di Desa Kedungringin dan Desa Cukilan di Kecamatan Suruh; Desa Rejosari dan Desa Plumutan di Kecamatan Bancak; Desa Ujung-ujung di Kecamatan Pabelan; dan Desa Tuntang di Kecamatan Tuntang,"ujar Syafril Nasution.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement