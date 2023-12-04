Caleg Perindo Syafril Nasution Bagikan 50 Ton Pupuk ke Petani di Semarang

SEMARANG - Calon Legislatif (Caleg) Partai Perindo untuk DPR RI, Syafril Nasution membagikan 50 ton pupuk kepada para petani yang tinggal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Syafril Nasution memberi perhatian besar kepada para petani agar bisa meningkatkan produktivitas untuk mendukung stok pangan nasional.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo ini rajin bertemu para petani untuk mengetahui kondisi riil di masyarakat. Selain melihat langsung lahan pertanian yang telah memasuki musim tanam padi, Syafril Nasution juga berdialog dengan para petani.

Para petani kata dia, mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Sehingga mengancam pertumbuhan tanaman padi. Menjawab keluhan tersebut, Syafril Nasution menggelontorkan bantuan pupuk nonsubsidi hingga 50 ton.

Syafril Nasution menjelaskan, distribusi pupuk yang dibagikannya untuk petani, saat ini telah memasuki tahap kedua.

“Di antaranya untuk para petani di Desa Kedungringin dan Desa Cukilan di Kecamatan Suruh; Desa Rejosari dan Desa Plumutan di Kecamatan Bancak; Desa Ujung-ujung di Kecamatan Pabelan; dan Desa Tuntang di Kecamatan Tuntang,"ujar Syafril Nasution.