Nobar Uang Kaget di Wonosobo, Caleg Perindo Susaningtyas Kertopati: Semoga Bawa Keberkahan

WONOSOBO - Caleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Tengah (Jateng) 6, Susanintyas Nefo Handayani Kertopati, tak menyangka banyak warga antusias menonton program uang kaget MNCTV.

Nuning, sapaan Susaningtyas Kertopati, menyampaikan hal itu saat ikut nonton bareng (nobar) uang kaget di Wonosobo, Jateng.

"Hari ini saya bersama warga nobar uang kaget bersama warga dan caleg DPRD Wonosobo, hadir juga Bu Rentes dan Pak Wahidi sebagai penerimanya, itu memang sangat impresif," ucap Nuning.

"Warga itu bersemangat walaupun acaranya jam 10 malam, tetapi masih bertahan. Semangat untuk menyaksikan acara noba uang kaget ini, Semoga ini membawa keakraban warga dan menjadikan kita keberkahan bersama ini di Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jateng," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, program uang kaget MNCTV memang selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Dalam episode di Wonosobo, uang kaget menarget warga yang merupakan pelaku UMKM.

Nobar digelar di Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jateng yang merupakan desa tempat tinggal si target uang kaget, yaitu Wahidi dan Rentes.

Meskipun nobar digelar malam hari, tidak menyurutkan antusiasme Nuning, yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang Siber dan Hankam untuk hadir di lokasi uang kaget.