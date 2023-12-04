Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gus Ali Gondrong: Ingin Indonesia Unggul dan Makmur, Ada Ganjar-Mahfud

Riski Amirul Ahmad , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |03:03 WIB
Gus Ali Gondrong: Ingin Indonesia Unggul dan Makmur, Ada Ganjar-Mahfud
KH Muhammad Ali Shodiqin alias Gus Ali Gondrong (foto: dok ist)
BONDOWOSO - Ribuan orang mengikuti Sholawat Kebangsaan di Lapangan Victory Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Minggu (3/12/2023) malam.

Sholawat yang dipimpin KH Muhammad Ali Shodiqin, pendiri Mafia Sholawat. Acara tersebut dihadiri oleh Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Ribuan jamaah terlihat membanjiri lapangan Curahdami Bondowoso, untuk mengikuti kegiatan Shalawat Kebangsaan menjemput ganjaran dan keberkahan yang juga dihadiri Mahfud MD.

Shalawat dan doa bersama dipimpin oleh pendiri Mafia Sholawat, Gus Ali Gondrong, membuat jamaah terlihat khidmat dan bersemangat berdoa mengharap keberkahan dari sang kuasa.

Gus Ali Gondrong berpesan di tahun politik tetap menjaga rasa persaudaraan meski beda pilihan, saat ini memasuki masa krusial untuk memilih dan menentukan pemimpin masa depan, jika Indonesia ingin unggul dan masyarakatnya makmur maka diperlukan paket yang lengkap, paket lengkap itu ada pada pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

(Awaludin)

      
