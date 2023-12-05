Hamas Bantah Tuduhan Israel Soal Pemerkosaan pada Serangan 7 Oktober

Hamas bantah pemerkosaan pada serangan 7 Oktober, termasuk di festival musik yang digelar Israel (Foto: Tangkapan layar)

GAZA – Hamas pada Senin (4/12/2023) membantah bahwa anggotanya melakukan pemerkosaan dalam serangan 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel.

CNN pertama kali melaporkan pada November lalu bahwa polisi Israel sedang menyelidiki apakah pemerkosaan terjadi selama serangan itu, dengan menggunakan bukti forensik, video dan kesaksian saksi.

Sunday Times di London menerbitkan kesaksian akhir pekan ini dari mereka yang menghadiri festival musik Nova dan mengatakan bahwa mereka menyaksikan pemerkosaan.

“Kami dengan tegas menolak dan mengecam koordinasi beberapa media Barat dengan kampanye menyesatkan Zionis yang mempromosikan kebohongan dan tuduhan tidak berdasar yang bertujuan untuk menjelek-jelekkan perlawanan Palestina, yang terbaru adalah tuduhan bahwa anggota perlawanan melakukan 'kekerasan seksual' selama Pertempuran Palestina. Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober,” kata kantor politik Hamas dalam sebuah pernyataan di Telegram.

Menurut layanan penyelamatan Israel Zaka, pernyataan tersebut juga membantah bahwa Hamas sama sekali menargetkan pengunjung festival di festival Nova di Re’im. Setidaknya 260 jenazah ditemukan dari lokasi festival.