Kisah Pasukan Elit TNI AL yang Ternyata Bentukan Soekarno

JAKARTA - Kisah pasukan elit TNI AL yang ternyata bentukan Soekarno menarik untuk dikulik. Pasukan ini dibentuk untuk melawan armada Angkatan Laut Belanda alias Koninklijke Marine (KM) yang memblokade Indonesia.

Hal itu berawal saat Belanda berusaha merebut Irian Barat dari Indonesia. Dengan segera, Presiden Soekarno membentuk pasukan elit TNI Al untuk menangani masalah tersebut.

Menghimpun berbagai sumber, Senin (4/12/2023) berikut kisah pasukan elit TNI AL yang ternyata bentukan Soekarno. Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL didirikan pada 31 Maret 1962 berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep.M/KSAL.5401.13.

Pasukan elit ini memiliki semboyan semboyan Tan Hana Wighna Tan Sirna atau tidak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Letkol Laut OP Koesno ditunjuk sebagai komandan pertama Kopaska.

Pasukan ini memiliki ciri khas memakai topeng tengkorak dalam menjalankan misi rahasia. Mereka bertanggung jawab langsung kepada KSAL.

Soekarno membentuk pasukan ini dengan tujuan khusus untuk menghadapi ancaman di wilayah perairan Indonesia, terutama dalam operasi-operasi bawah air.

Salah satunya, Operasi Trikora untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Sebanyak 12 orang yang lulus tes mengikuti pelatihan secara diam-diam yang dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan Laut, Raden Eddy Martadinata.