Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Pasukan Elit TNI AL yang Ternyata Bentukan Soekarno

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |19:13 WIB
Kisah Pasukan Elit TNI AL yang Ternyata Bentukan Soekarno
Ilustrasi (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Kisah pasukan elit TNI AL yang ternyata bentukan Soekarno menarik untuk dikulik. Pasukan ini dibentuk untuk melawan armada Angkatan Laut Belanda alias Koninklijke Marine (KM) yang memblokade Indonesia.

Hal itu berawal saat Belanda berusaha merebut Irian Barat dari Indonesia. Dengan segera, Presiden Soekarno membentuk pasukan elit TNI Al untuk menangani masalah tersebut.

Menghimpun berbagai sumber, Senin (4/12/2023) berikut kisah pasukan elit TNI AL yang ternyata bentukan Soekarno. Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL didirikan pada 31 Maret 1962 berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep.M/KSAL.5401.13.

Pasukan elit ini memiliki semboyan semboyan Tan Hana Wighna Tan Sirna atau tidak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Letkol Laut OP Koesno ditunjuk sebagai komandan pertama Kopaska.

Pasukan ini memiliki ciri khas memakai topeng tengkorak dalam menjalankan misi rahasia. Mereka bertanggung jawab langsung kepada KSAL.

Soekarno membentuk pasukan ini dengan tujuan khusus untuk menghadapi ancaman di wilayah perairan Indonesia, terutama dalam operasi-operasi bawah air.

Salah satunya, Operasi Trikora untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Sebanyak 12 orang yang lulus tes mengikuti pelatihan secara diam-diam yang dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan Laut, Raden Eddy Martadinata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190503//wn_china_serang_prajurit_tni-1fB3_large.jpg
WN China Serang Prajurit TNI di Tambang Emas Ketapang, Begini Duduk Perkaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452//viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190112//prabowo-L9uo_large.jpg
Prabowo Dapat Laporan Ada Oknum TNI-Polri Terlibat Penyelundupan dan Tambang Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188840//tni-ea5L_large.jpg
Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188434//tni-Idfa_large.jpg
Akses Jalan Masih Terputus, Prajurit TNI Gerak Cepat Bangun 6 Jembatan Bailey
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188438//tni-fvRV_large.jpg
Tiga Helikopter TNI Keliling Aceh, Sumut dan Sumbar Cek Kesehatan Korban Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement