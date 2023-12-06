Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Temuan Mayat Laki-Laki di Sungai Ciluar Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |00:01 WIB
Heboh Temuan Mayat Laki-Laki di Sungai Ciluar Bogor
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BOGOR - Sesosok mayat laki-laki ditemukan mengambang di aliran Sungai Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Polisi masih melakukan identifikasi untuk mengetahui identitasnya.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila mengatakan mayat itu ditemukan warga sekira pukul 17.00 WIB. Polisi pun langsung menuju lokasi temuan untuk melakukan proses identifikasi.

 BACA JUGA:

"Piket fungsi dan Unit Identifikasi bersama jajaran Polsek cek tempat kejadian ditemukan jenazah berjenis kelamin laki-laki di aliran Sungai Ciluar," kata Rizka kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement