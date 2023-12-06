Heboh Temuan Mayat Laki-Laki di Sungai Ciluar Bogor

BOGOR - Sesosok mayat laki-laki ditemukan mengambang di aliran Sungai Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Polisi masih melakukan identifikasi untuk mengetahui identitasnya.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila mengatakan mayat itu ditemukan warga sekira pukul 17.00 WIB. Polisi pun langsung menuju lokasi temuan untuk melakukan proses identifikasi.

"Piket fungsi dan Unit Identifikasi bersama jajaran Polsek cek tempat kejadian ditemukan jenazah berjenis kelamin laki-laki di aliran Sungai Ciluar," kata Rizka kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).