KA Kuala Stabas Hantam Sedan hingga Terseret 700 Meter, Tiga Orang Tewas

LAMPUNG UTARA - Kereta Api penumpang Kuala Stabas menabarak sedan berpenumpang tiga orang hingga terseret 700 meter diperlintasan kereta api di km 91+9M perlintasan kereta api Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Selasa (5/12/2023) sekitar pukul 17.45 WIB.

Akibat kejadian itu, dilaporkan tiga orang laki-laki di dalam sedan tersebut tewas di tempat. Kendaraan ringsek. Hingga malam tadi pukul 20.30 WIB, polisi dibantu warga masih mengevakuasi dua dari tiga jenasah korban yang terjepit di dalam mobil. Evakuasi korban sempat kesulitan karena hujan deras.

BACA JUGA:

Peristiwa naas itu diduga terjadi setelah kendaraan sedan mencoba melewati perlintasan KA berpalang pintu yang diduga sopir tidak melihat KA Kuala Stabas yang datang dari arah Palembang menuju Bandarlampung akan melintas. Kondisi saat itu hujan cukup deras. Peristiwa itu diperkirakan terjadi sekira pukul 17.45 WIB.

Kapolres Lampung Utara AKBP Tedy Rachesna bersama Kasat Lantas Iptu Jhoni Carter langsung menuju lokasi kejadian.

BACA JUGA:

Kapolres mengatakan peristiwa lakalantas antara KA Kuala Stabas dengan Sedan Timor berwarna hijau dengan Nopol BE 1216 JA . Informasi sementara, pengendara diduga menerobos rel tanpa palang pintu yang dijaga petugas. Meski telah diberi aba – aba, kendaraan tetap melintas hingga terjadi kecelakaan. Saat kejadian berlangsung hujan cukup deras.

"Saat ini kami tengah mengevakusi jenasah korban yang terjepit. Untuk penyebab masih dalam penyelidikan. Anggota dari Satlantas tengah melakukan olah TKP," kata AKBP Rachesna.