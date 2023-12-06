Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kunjungi Palu, Ganjar Lari Pagi, Sapa Warga, hingga Ziarah ke Makam Ulama

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:08 WIB
Kunjungi Palu, Ganjar Lari Pagi, Sapa Warga, hingga Ziarah ke Makam Ulama
Ganjar saat lari pagi di Palu. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (Capres) 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menggalakkan gaya hidup sehat. Kali ini, Ganjar berlari di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (5/12/2023).

Bersama sejumlah relawan, Tim Pemenangan Daerah (TPD) hingga masyarakat, Ganjar memulai sesi jogging-nya. Masyarakat Palu menyapa dengan antusias saat Ganjar berlari melewati sejumlah ruas jalan di Kota Palu.

Ganjar menyapa dan disapa warga baik yang sedang beraktivitas, sedang berlari maupun yang sedang berkendara. "Pak Ganjar, Pak. Pak foto Pak," ucap sejumlah warga sambil melambaikan tangan.

Ganjar dengan ramah menghentikan langkahnya sejenak untuk memenuhi sapaan dan permintaan foto dari sejumlah warga. "Iya, makasih-makasih," jawab Ganjar sembari tersenyum.

"Semoga menang Pak," teriak warga sembari berkendara motor.

Para warga juga banyak berfoto bersama Ganjar dengan berpose tiga jari. "Tiga, tiga, tiga," ucap warga.

Setelah lari pagi, Ganjar menyempatkan untuk sarapan bersama warga di sebuah tempat makan bernama Roemah Balkot. Di sana Ganjar makan nasi kuning bersama TPD, sukarelawan dan masyarakat.

"Halo Pak Ganjar," sapa warga sembari bersalaman.

"Iya, mari sarapan," jawab Ganjar.

Dalam agenda di Palu, Ganjar menyatakan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah sudah berada di dalam hatinya, terutama setelah peristiwa bencana gempa bumi di provinsi tersebut pada 2018.

