Dukun Cabul Setubuhi Pasien Perempuannya di Sukabumi, Alasan Ritual

SUKABUMI - Seorang perempuan berusia 33 tahun, dengan inisial YN, menjadi korban pemerkosaan oleh seorang dukun yang mengaku memiliki kemampuan khusus untuk menyembuhkan penyakit di Nyalindung, Kabupaten Sukabumi.

Tersangka, dengan inisial R (37), asal Jambenengar, Kecamatan Kebonpedes, terpaksa ditangkap polisi setelah perbuatannya dilaporkan ke Polres Sukabumi.

"Kejadian tragis ini terjadi setelah korban menjalani ritual yang diselenggarakan oleh R. Pada pukul 00.30, di Nyalindung, korban diminta untuk mandi dengan air bunga-bungaan yang telah disiapkan," kata Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Pardede didampingi Kasat Reskrim AKP Ali Jupri, Rabu (6/12/2023).

AKBP Maruly Pardede menyebutkan modus operandi yang digunakan adalah menyampaikan janji kesembuhan kepada korban yang pada awalnya datang untuk meminta pengobatan penyakitnya. R diketahui telah mengaku memiliki kemampuan spiritual yang bisa membantu menyembuhkan penyakit.

"Dalam mandi ritual tersebut, R menyalahgunakan kepercayaan korban dengan menyetubuhinya. Tindakan ini disertai dengan dalih bahwa itu adalah bagian dari proses spiritual untuk menyembuhkan penyakit korban," tuturnya.

Setelah insiden tersebut, korban merasa sesuatu yang tidak wajar dan kemudian memutuskan untuk berkonsultasi dengan keluarganya. Kesadaran pun muncul bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan pidana, dan korban segera melaporkannya ke pihak berwajib.

"Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk pemeriksaan saksi-saksi, dan menetapkan R sebagai tersangka. R saat ini ditahan dan akan dihadapkan pada proses penyidikan lebih lanjut," tuturnya.