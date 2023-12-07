Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Yahya Sinwar, Pemimpin Hamas yang Rumahnya Dikepung Israel

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |20:33 WIB
Profil Yahya Sinwar, Pemimpin Hamas yang Rumahnya Dikepung Israel
Profil pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang rumahnya dikepung Israel (Foto: EPA)
Gaza - Israel melaporkan jika pihaknya berhasil mengepung rumah Yahya Sinwar, pemimpin Hamas yang sangat ditakuti. Hal itu diungkapkan oleh Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Laksamana Muda Daniel Hagari.

"Yahya Sinwar adalah komandannya dan dia adalah manusia mematikan," ujarnya. Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Herzi Halevi menambahkan jika keputusan serangan 7 Oktober lalu diputuskan oleh Sinwar.

Serangan 7 Oktober lalu menewaskan sekitar 1.200 orang dan telah menculik lebih dari 200 orang.

Sebelumnya, Yahya sempat dinyatakan hilang dan ribuan tentara Israel berusahan mencari keberadaannya. Pencarian didukung alat drone, penyadap elektronik, dan informan.

Bagaimana kehidupan awal Yahya Sinwar, sebelum menjadi Ketua Hamas Jalur Gaza? Berikut penjelasan terkait profil dan karier Yahya Sinwar.

Mengutip berbagai sumber, Yahya Ibrahim Hassan Sinwar, atau akrabnya Yahya Sinwar, adalah seorang politisi Palestina dan Pemimpin Hamas. Ia lahir pada 1962, di kamp pengungsi Khan Yunis di Gaza.

Orang tuanya berasal dari Ashkelon. Mereka menjadi pengungsi setelah pemindahan massal warga Palestina dari negaranya, dalam perang setelah berdirinya Israel pada 1948.

Sinwar mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Khan Younis laki-laki dan Universitas Islam Gaza. Ia lulus dengan gelar sarjana, bidang Bahasa Arab.

Halaman:
1 2 3
      
