HOME NEWS JATENG

Puji Kesolidan Relawan Perempuan Solo Raya, Siti Atikoh: Tetap Kompak dan Gotong Royong

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |02:31 WIB
Puji Kesolidan Relawan Perempuan Solo Raya, Siti Atikoh: Tetap Kompak dan Gotong Royong
Siti Atiko (Ist)
A
A
A

KARANGANYAR - Siti Atikoh Supriyanti, istri calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo memberikan pujian terhadap kekompakan relawan Perempuan Ganjar Indonesia (Anjani) di Solo Raya. Kelompok tersebut dinilai solid oleh Atikoh saat menunjukkan ketulusan dalam mendukung suaminya.

Hal itu disampaikan Atikoh saat menghadiri Konsolidasi Relawan Perempuan Ganjar-Mahfud Solo Raya yang dipelopori Komunitas Anjani Indonesia. Pertemuan itu dilakukan di Sekretaris Bersama (Sekber) relawan Ganjar-Mahfud di Jalan Adi Sucipto 577, Kamis (7/12/2023).

"Ini gayeng banget, karena sebenarnya acaranya bener-bener dadakan. Dalam jangka waktu cuma dua jam bisa menyiapkan acara seperti ini luar biasa," kata Atikoh.

Selain itu, Atikoh mengaku senang dapat menghadiri acara pertemuan itu. Ia mengatakan, banyak relawan yang yang menyampaikan aspirasinya terutama soal perkembangan UMKM.

"Banyak sekali yang bisa saya serap ya, salah satunya permasalahan UMKM mulai dari UMKM yang baru tumbuh, sampai mereka untuk bisa naik kelas gitu. Kemudian dari sisi budaya juga disampaikan," ujarnya.

Ibu satu orang anak itu optimis relawan perempuan Solo Raya dapat membuat Indonesia semakin maju. Sebab, banyak dari mereka yang dinilai mandiri dan tangguh.

"Mereka ini memang perempuan-perempuan yang tangguh, tough, mereka sosok yang sangat mandiri. Jadi kalau perempuannya mandiri seperti ini semua insya Allah Indonesia akan semakin tangguh," ucapnya.

Telusuri berita news lainnya
