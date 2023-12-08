Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ketua TPC Ganjar-Mahfud Solo Targetkan 85% Suara

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |01:01 WIB
Ketua TPC Ganjar-Mahfud Solo Targetkan 85% Suara
Ketua TPC Ganjar-Mahfud Solo, Hendro Pramono. (Romensy August)
A
A
A

SOLO - Resmi terbentuk pada Senin (27/11/2023), Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak mau Solo diobok-obok. Sekuat tenaga, para tim pemenangan yang terdiri atas 4 partai koalisi yakni PDIP, Hanura, PPP dan Perindo berusaha meraih 85 persen suara di Solo pada Pilpres 2024.

Hal tersebut diungkapkan Ketua TPC Ganjar-Mahfud Hendro Pramono saat pidatonya dalam acara peresmian posko TPC Ganjar-Mahfud di Jalan RM Said No 161, Mangkubumen, Banjarsari Solo, Kamis (7/12/2023) malam.

Dalam pidatonya, mantan Kabag Kesra Setda Solo itu mengungkapkan, dirinya per 1 November 2023 telah memasuki masa pensiun. Ia kemudian memutuskan masuk ke dunia politik dan membantu Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo memenangkan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

Hendro menuturkan, alasannya merapat ke Rudy adalah untuk menjaga kondusivitas di Solo. Ia tidak ingin Kota Solo 'diobok-obok.'

"Begitu saya pensiun saya melapor Pak Rudy. Pak saya siap membantu sekuat tenaga. Bagaimana Solo agar tidak diobok-obok," ujarnya.

Menurut Hendro, ia telah menerima kabar bahwa Solo yang merupakan kandang Banteng akan diserbu habis-habisan di Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
