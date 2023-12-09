3 Alasan Kim Jong Un Minta Ibu-Ibu Korea Utara Melahirkan Lebih Banyak Anak

Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un minta wanita melahirkan lebih banyak anak (Foto: CP24)

PYONGYANG - Kantor Berita Pemerinta KCNA melaporkan, bahwa pada Senin (4/12/2023) lalu, pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, mendesak para wanita untuk memiliki lebih banyak anak.

Mengutip AP News, tingkat kesuburan dan jumlah rata-rata bayi lahir berada di angka 1,79 pada 2022, dan turun dari 1,88 pada 2014. Penurunan masih lebih lambat dibandingkan Korsel, yang tingkat kesuburannya tahun lalu 0,78 turun dari 1,20 tahun 2014.

Meskipun sangat sulit untuk mengetahui tren populasi Korut karena data statistik yang terbatas, namun pemerintah Korea Selatan (Korsel) menyebutkan tingkat kesuburan warga Korut menurun selama 10 tahun terakhir.

Berikut 3 alasan Kim Jong Un minta agar ibu-ibu memiliki banyak anak.

1. Memperkuat Kekuatan Nasional

Pemerintahan menyerukan agar rakyatnya memiliki lebih anak. Hal ini ditujukan agar dapat memperkuat kekuatan nasional.

2. Dijadikan Tentara

Mengutip Times of India, Pemimpin Korea Utara juga menyoroti tanggung jawab besar yang dimiliki para ibu untuk keberlangsungan masa depan bangsa.