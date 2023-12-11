HT: Indonesia Bisa Sejahtera Bila Kalau Rakyat Kecil Naik Kelas

BOGOR - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesodibjo (HT) menyebut, Indonesia hanya bisa akan sejahtera bila rakyat kecilnya naik kelas. Hal tersebut disampaikan HT saat menghadiri bazar murah dan pemeriksaan gratis di Lido Lake Resort, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/12/2023).

"Indonesia hanya bisa sejahtera kalau rakyat kecil naik kelas. Lebih cepat. Sehingga mesin ekonomi menjadi besar bersama-sama membangun Indonesia menjadi Indonesia yang maju dan sejahtera," kata HT.

Karena itu, HT menegaskan, program bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis akan dilakukan di seluruh Indonesia. Hal tersebut merupakan kepedulian Partai Perindo untuk kesejahteraan rakyat kecil.

"Ini adalah bentuk daripada kepedulian dari Partai Perindo kepada rakyat kecil. Dan yang kita lakukan bukan di sini saja kita akan lakukan terus di seluruh Indonesia untuk mendukung para caleg juga," tegas HT.

Selain itu, lanjut HT, program tersebut juga untuk membuka wawasan serta pengetahuan masyarakat bahwa Partai yang dipimpinnya sungguh-sungguh berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil.

"Itulah yang membedakan kami dari yang lain. Kami sangat sungguh-sungguh," lanjutnya.

(Awaludin)