Video Tunjukkan Para Tahanan Gaza yang Ditelanjangi Diduga Serahkan Senjata ke Pasukan Israel

GAZA – Gambaran warga Palestina yang ditahan dan ditelanjangi yang tampaknya menyerahkan sejumlah senjata kepada pasukan Israel di Jalur Gaza telah memicu spekulasi mengenai latar belakang peristiwa tersebut dan pembuatan film tersebut.

Awalnya, dua video yang menampilkan adegan yang tampak sama yakni seorang pria dengan pakaian dalam mematuhi instruksi untuk meletakkan senjata tetapi dengan sedikit perbedaan, memicu spekulasi bahwa video tersebut mungkin telah difilmkan berulang kali untuk "pengambilan" yang terpisah.

BBC Verify telah memeriksa rekaman tersebut dan menetapkan bahwa kedua klip tersebut berasal dari rangkaian yang berkesinambungan di mana total tiga senjata tampaknya diserahkan. Namun masih ada pertanyaan mengenai keadaan sebenarnya dan perilisan video tersebut.

BACA JUGA: Serangan Udara Israel yang Membabi Buta Menyulitkan Gencatan Senjata Baru di Gaza

Dua klip terpisah yang menggambarkan adegan yang sama tetapi dengan sedikit perbedaan beredar di media sosial pada Sabtu 9 Desember lalu. Hal ini menimbulkan tuduhan bahwa "pengambilan" yang berbeda telah difilmkan. Beberapa orang menunjuk pada bagaimana pria dalam video itu memegang pistol dengan tangan yang berbeda dalam dua adegan tersebut.

BBC Verify menemukan bahwa sebenarnya video-video ini adalah bagian berbeda dari rangkaian yang berkesinambungan, bukan pengambilan gambar terpisah, dan orang yang sama berjalan mondar-mandir membawa senjata yang berbeda ke trotoar dengan amunisinya yang terpisah.

Dalam rekaman tersebut, puluhan pria lainnya terlihat berdiri di seberang jalan menonton, juga hanya mengenakan pakaian dalam, banyak dari mereka mengangkat tangan dan memegang kartu identitas. BBC Verify menetapkan mereka berada di depan sekolah PBB di Beit Lahia, sebelah utara kamp pengungsi Jabalia.

Salah satu video, yang kita tahu diambil pertama kali karena posisi matahari, menunjukkan pria tersebut meletakkan pistol dari tangan kanannya di atas tangan lainnya di trotoar. Dalam video berikutnya, saat matahari lebih rendah, pria tersebut meletakkan senjata berbeda di atas senjata yang ada di tangan kirinya. Gambar diam menguatkan dan menandai urutan ini, dengan satu gambar menunjukkan senjata pertama ditempatkan, dan gambar lainnya menunjukkan tiga senjata dan magasin yang dihasilkan di trotoar.