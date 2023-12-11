RI di Pertemuan WHO Soal Gaza Sampaikan 3 Hal Penting

Menlu RI Retno Marsudi sampaikan 3 hal penting dalam pertemuan khusus Dewan Eksekutif WHO (Foto: Kemlu RI)

SWISS – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan tiga hal penting yang harus dilakukan saat menghadiri pertemuan khusus Dewan Eksekutif Organisasi Kesehatan Dunia (Executive Board WHO) yang membahas situasi di Gaza di Jenewa, Swiss pada Minggu (10/12/2023) pagi.

Ketiga hal penting itu, yakni pertama, pentingnya mempercepat bantuan kesehatan untuk Gaza. Indonesia mendesak Israel untuk menghormati hak atas kesehatan dan akses masyarakat Gaza terhadap fasilitas kesehatan.

Melalui siaran pers, Menlu menyatakan Indonesia telah mengirimkan 4 ‘sortie’ bantuan kemanusiaan. Indonesia juga akan mengirimkan kapal rumah sakit ke Gaza guna membantu masyarakat yang terluka dan sakit.

Kedua, pentingnya perlindungan terhadap seluruh pekerja dan fasilitas medis. Hukum Humaniter Internasional harus dihormati dan ditegakkan.

Indonesia mendesak adanya akuntabilitas dan keadilan atas seluruh serangan terhadap pekerja dan fasilitas medis di Gaza.

Ketiga, pentingnya peningkatan mobilisasi dukungan untuk WHO. Dukungan ini sangat diperlukan bagi beroperasinya program-program WHO dan UNRWA di Gaza.

Indonesia juga mendukung WHO untuk melakukan donors conference guna dapat membiayai dan membangun kembali sistem kesehatan Palestina.

Sebagai penutup, Retno jua menyampahkan bahwa Indonesia sangat kecewa Dewan Keamanan PBB kembali gagal mensahkan resolusi mengenai gencatan senjata kemanusiaan atau humanitarian ceasefire yang dapat mengurangi penderitaan masyarakat Gaza.